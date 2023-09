Sterrekundiges ontdek massiewe "borrel van sterrestelsels" wat dateer uit die oerknal

’n Span internasionale sterrekundiges het ’n baanbrekende ontdekking gemaak: ’n gefossileerde oorblyfsel van net ná die Oerknal, bekend as die “borrel van sterrestelsels”. Hierdie onvoorstelbare groot kosmiese struktuur is een miljard ligjare in deursnee, wat dit 10,000 XNUMX keer wyer maak as ons Melkweg-sterrestelsel. Die ontdekking verskaf 'n duideliker beeld van die tempo van uitbreiding van die heelal en kan kosmologie rewolusie.

Die borrel, wat ongeveer 820 miljoen ligjare van ons eie sterrestelsel gesentreer is, word as 'n beduidende vonds beskou. Volgens Cullan Howlett, 'n lid van die navorsingspan, is die borrel 'n fossiel uit die tyd van die Oerknal toe die heelal gevorm is, en dit verdwerg baie bekende strukture, soos die Sloan Great Wall en Bootes supercluster.

Die ontdekking bevestig ook 'n verskynsel wat die eerste keer in 1970 beskryf is deur Jim Peebles, 'n Kanadese-Amerikaanse kosmoloog. Peebles het teoretiseer dat die karring van swaartekrag en straling in die oer-heelal klankgolwe geskep het wat baryon akoestiese ossillasies genoem word, wat op hul beurt borrels geskep het soos hulle deur die plasma rimpel. Die proses het ongeveer 380,000 XNUMX jaar ná die Oerknal tot stilstand gekom toe die heelal afgekoel het en die vorm van die borrels gevries het. Met verloop van tyd het hierdie borrels groter geword namate die heelal uitgebrei het.

Die onlangs ontdekte borrel is die eerste bekende enkelbarion akoestiese ossillasie. Die sterrekundiges het dit Ho'oleilana genoem, wat beteken "gestuurde geruis van ontwaking" in Hawaiiaans, met verwysing na die skeppingsgesang waarvan die naam afgelei is.

Hierdie betekenisvolle bevinding werp nie net lig op die vroeë heelal nie, maar dui ook daarop dat die heelal verder uitgebrei het as wat oorspronklik voorspel is. Die navorsers glo dat die ontdekking van hierdie massiewe borrel van sterrestelsels tot 'n groot verandering in die veld van kosmologie kan lei, wat moontlik 'n herevaluering van die huidige model van die heelal sal vereis.

