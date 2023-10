Sterrekundiges ontdek die mees verre en mees energieke vinnige radio-uitbarsting (FRB) nog

Sterrekundiges het onlangs 'n opwindende ontdekking gemaak deur die mees verre en mees energieke vinnige radio-uitbarsting (FRB) wat ooit waargeneem is, op te spoor. Hierdie afgeleë ontploffing van kosmiese radiogolwe het vir minder as 'n millisekonde geduur, met sy bron geleë in 'n sterrestelsel so ver weg dat dit agt biljoen jaar geneem het voordat sy lig ons bereik het. Die opsporing van hierdie FRB, genaamd FRB 20220610A, is moontlik gemaak deur die European Southern Observatory (ESO) se Very Large Telescope (VLT).

Nie net was hierdie FRB die verste wat ooit waargeneem is nie, maar dit het ook 'n buitengewone hoeveelheid energie uitgestraal. Trouens, dit het die ekwivalent van die Son se totale emissie oor 'n bestek van 30 jaar vrygestel, maar in slegs 'n breukdeel van 'n sekonde. Die ontdekking van hierdie kragtige FRB het beduidende implikasies vir ons begrip van die heelal.

Een van die belangrikste insigte uit hierdie waarneming is dat FRB's gebruik kan word om die ontbrekende materie tussen sterrestelsels te meet. Huidige metodes om die massa van die heelal te skat, lewer teenstrydige antwoorde op en daag die standaardmodel van kosmologie uit. Deur FRB's te bestudeer, kan sterrekundiges egter waardevolle insigte kry oor die verspreiding van materie in die kosmos.

Ryan Shannon, ’n professor aan die Swinburne Universiteit van Tegnologie en mede-hoofnavorser van die studie, verduidelik dat die vermiste materie in die heelal moontlik in die ruimte tussen sterrestelsels skuil. Hierdie saak kan so warm en diffuus wees dat dit moeilik is om met behulp van konvensionele tegnieke op te spoor. Vinnige radio-uitbarstings het egter die vermoë om selfs die mees leë streke van die ruimte binne te dring en die geïoniseerde materiaal te "sien". Dit stel navorsers in staat om die hoeveelheid materie tussen sterrestelsels te meet, wat 'n unieke manier bied om die heelal te weeg.

Die ontdekking van hierdie verre en energieke FRB is 'n belangrike mylpaal in ons verkenning van die kosmos. Deur hierdie geheimsinnige kosmiese seine te bestudeer, gaan sterrekundiges voort om nuwe insigte oor die heelal se samestelling en evolusie te ontbloot. Die bevindinge van hierdie studie is in die Science-joernaal gepubliseer.

Bronne:

– Nina Massey, PA Wetenskapskorrespondent

– Wetenskapjoernaal