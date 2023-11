Sterrekundiges ontdek geheimsinnige en herhaaldelik ontploffende hemelse verskynsel

Sterrekundiges van regoor die wêreld is verstom deur 'n verbysterende hemelse gebeurtenis wat in die uithoeke van die Heelal waargeneem is. Hierdie enigmatiese verskynsel, wat liefdevol die "Tasmaniese Duiwel" genoem word, is 'n buitengewone helder ontploffing wat meer energie uitstraal as honderde miljarde sterre soos ons Son. Die intrige verslag, wat onlangs in die gesogte wetenskaplike joernaal Nature gepubliseer is, ontrafel die buitengewone en ongekende gedrag van hierdie ligte vinnige blou optiese verbygang (LFBOT).

LFBOTs is ongelooflik skaars en kragtige gebeurtenisse wat die energie van selfs supernovas oortref. Tipies ontwikkel hierdie gebeurtenisse oor 'n kwessie van dae voordat dit vinnig verdwyn. Die Tasmaniese Duiwel het egter 'n heeltemal onkonvensionele patroon getoon. Verbasend genoeg het dit voortgegaan om verskeie kere te ontplof en supernova-agtige energie vrygestel lank na sy aanvanklike bars en afname.

Bekende professor Jeff Cooke van Swinburne Universiteit van Tegnologie en die LNR Sentrum van Uitnemendheid in Gravitasiegolfontdekking (OzGrav) het die waarnemings van hierdie verbysterende gebeurtenis met behulp van die WM Keck-sterrewag in Hawaii gelei. Toe hy gevra is om kommentaar te lewer oor hierdie buitengewone verskynsel, het professor Cooke opgemerk: ''n Gebeurtenis soos hierdie is nog nooit voorheen gesien nie.

Hoofskrywer van die studie, Assistent Professor Anna Ho van Cornell Universiteit, het verduidelik dat LFBOT's reeds as bisarre en eksotiese gebeurtenisse beskou word, maar die Tasmaniese Duiwel het eksentrisiteit na 'n ander vlak geneem. Veelvuldige sterrewagte, insluitend een wat met 'n hoëspoedkamera toegerus is, het ten minste 14 onreëlmatige en uiters energieke sarsies in 'n bestek van 120 dae vasgelê. Daar word egter geglo dat hierdie uitbarstings slegs 'n fraksie van die totale voorkoms is.

Die blote omvang van energie wat deur die Tasmaniese Duiwel geproduseer word, weerspreek ons ​​huidige begrip van fisika. Boonop daag die vinnige uitbarsting en vervaag die beperkings op wat deur die eindige spoed van lig opgelê word. Professor Cooke postuleer dat 'n swartgat of neutronster wat deur die aanvanklike ontploffing gevorm is, 'n aansienlike hoeveelheid materie verteer, wat lei tot die daaropvolgende intense uitbarstings.

Hierdie baanbrekende bevindings is moontlik gemaak deur 'n samewerkingspoging wat 15 sterrewagte regoor die wêreld betrek het. Die WM Keck-sterrewag het veral 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontrafeling van die geheimenisse van die Tasmaniese Duiwel. Aangesien Swinburne Universiteit onlangs as 'n wetenskaplike vennoot by die Observatory aangesluit het, het navorsers nou dubbel die aantal waarnemingsnagte. Hierdie ongekende vennootskap het nuwe weë oopgemaak vir wetenskaplike ontdekking en het Swinburne gevestig as 'n prominente bydraer tot die vooruitgang van astrofisika op die wêreldtoneel.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n LFBOT?

A: Luminous Fast Blue Optical Transients (LFBOTs) is skaars en uiters kragtige hemelse gebeurtenisse wat supernovas uitstraal.

V: Hoe verskil die Tasmaniese Duiwel van ander LFBOT's?

A: Die Tasmaniese Duiwel vertoon herhaalde ontploffings en stel energie vry ver bo wat tipies in LFBOTs waargeneem word.

V: Wat kan die oorsaak van hierdie intense uitbarstings wees?

A: Die heersende teorie dui daarop dat 'n swart gat of neutronster wat deur die aanvanklike ontploffing gevorm is, 'n geweldige hoeveelheid materie optel, wat daaropvolgende intense uitbarstings tot gevolg het.

V: Hoe is hierdie waarnemings uitgevoer?

A: 'n Netwerk van 15 sterrewagte, insluitend die WM Keck-sterrewag, het pogings gekoördineer om hierdie buitengewone gebeurtenis te monitor en waardevolle data in te samel.

V: Waarom is hierdie ontdekking betekenisvol?

A: Die Tasmaniese Duiwel daag ons begrip van fisika uit en bied nuwe insigte in die aard van hemelse voorwerpe en die heelal as geheel. Boonop beklemtoon hierdie ontdekking die belangrikheid van internasionale samewerking om die grense van wetenskaplike kennis te verskuif.