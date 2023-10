Sterrekundiges ontdek die aanvanklike stadiums van planeetvorming

’n Span sterrekundiges van die Tokyo Institute of Technology het ’n baanbrekende ontdekking op die gebied van planeetvorming gemaak. Hulle het die eerste stap in die proses van hoe planete gevorm word, ontbloot.

Planetêre vorming begin met die vorming van stofkorrels in die protoplanetêre skyf, 'n roterende skyf van gas en stof wat 'n jong ster omring. Hierdie stofkorrels bots dan met mekaar en klou saam, en groei uiteindelik in planetesimale – klein, soliede voorwerpe wat wissel van 'n paar meter tot tientalle kilometers groot.

Deur waarnemings van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili te gebruik, kon die navorsers 'n jong sterrestelsel genaamd HD 163296 bestudeer. Hulle het verskeie stofringe in die protoplanetêre skyf gevind, wat die teenwoordigheid van planetesimale aangedui het. Verder het hulle ontdek dat hierdie ringe nie perfek in lyn was met die skyf nie, wat daarop dui dat gravitasie-interaksies tussen die planetesimale en die gas in die skyf die wanbelyning veroorsaak het.

Hierdie bevinding ondersteun die toonaangewende teorie van planeetvorming, bekend as die kern-aanwas-model. Volgens hierdie model vorm planete soos soliede kerns massa ophoop deur die aanwas van stof en gas in die protoplanetêre skyf. Die wanbelyning wat deur die sterrekundiges waargeneem is, dui daarop dat die planetesimale met die gas in die skyf in wisselwerking is, 'n noodsaaklike stap in die kern-aanwasproses.

Om die vroeë stadiums van planeetvorming te verstaan, is van kardinale belang om die geheimenisse van ons eie sonnestelsel en die ontelbare eksoplanetêre stelsels wat in die heelal bestaan, te ontrafel. Deur die aanvanklike stappe in planeetvorming te bestudeer, kan sterrekundiges insigte kry in hoe verskillende planetêre argitekture en samestellings ontstaan.

Hierdie baanbrekende ontdekking deur die Tokyo Institute of Technology-sterrekundiges lewer 'n beduidende bydrae tot ons begrip van hoe planete gevorm word. Deur die aanvanklike stadiums van planeetvorming te openbaar, open hierdie navorsing nuwe weë vir ondersoek en bring ons nader aan die beantwoording van fundamentele vrae oor die oorsprong van ons sonnestelsel en die diversiteit van planetêre stelsels in die kosmos.

