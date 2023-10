NASA-ruimtevaarders gaan ruimtewandelings op die Internasionale Ruimtestasie doen

By

NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara, saam met ESA-ruimtevaarder Andreas Mogensen en NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, maak gereed om hul eerste ruimtewandelings ooit buite die Internasionale Ruimtestasie aan te pak. Die twee komende ruimtewandelings is geskeduleer vir Donderdag 12 Oktober en Vrydag 20 Oktober.

Die eerste ruimtewandeling, wat om 10:8 sal begin, sal O'Hara en Mogensen vertoon wat die stasie se Quest-lugsluis verlaat om monsters van die buitekant van die orbitale kompleks te versamel vir verdere ontleding. Hulle sal ook 'n hoëdefinisie-kamera op die hawekap van die stasie vervang en instandhoudingswerk doen om voor te berei vir toekomstige ruimtewandelings. NASA TV-dekking van die geleentheid sal om 30:12 op XNUMX Oktober begin.

O'Hara sal aangewys word as buitevoertuig-aktiwiteit (EVA)-bemanningslid 1 en sal maklik uitgeken kan word deur die rooi strepe op haar ruimtepak, terwyl Mogensen as buitevoertuig-bemanningslid 2 in 'n ongemerkte pak sal dien. Dit sal die eerste ruimtewandeling ooit vir albei ruimtevaarders wees.

Op 20 Oktober sal O'Hara deur Moghbeli aangesluit word om 'n foutiewe elektroniese boks, bekend as 'n Radio Frequency Group, van 'n kommunikasie-antenna op die stuurboordkap van die stasie te verwyder. Hulle sal ook een van die twaalf uitschuiflaersamestellings op die hawekap Solar Alpha Rotary Joint vervang. Hierdie laers is noodsaaklik om behoorlike rotasie van die stasie se sonskikkings moontlik te maak om die son te volg terwyl dit om die Aarde wentel. Moghbeli sal tydens hierdie ruimtewandeling as EVA-bemanningslid 1 dien.

Die ruimtewandelings sal nie net bydra tot deurlopende wetenskaplike navorsing nie, maar ook help om die stasie se behoorlike funksionering en instandhouding te verseker. Die deelname van hierdie eerste keer ruimtewandelaars beklemtoon hul belangrike rol in die verkenning van die ruimte.

