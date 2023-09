Ruimtevaarders berei voor vir terugkeer na die aarde na 'n jaarlange ruimtesending

Ruimtevaarders Frank Rubio van NASA, en Dmitri Petelin en Sergey Prokopyev van Rusland, woon en werk al vir 'n jaar aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) sedert September 2022. Weens 'n onverwagte gebeurtenis is hul terugkeer met 180 dae vertraag. Terwyl hulle voorberei om op 27 September terug te keer aarde toe, het die ruimtevaarders 'n laerlyf-drukpak, bekend as die Chibis-pak, probeer om hulle te help om vinniger by swaartekrag aan te pas.

Langdurige periodes in mikroswaartekrag veroorsaak dat liggaamsvloeistowwe in die bolyf opdam, wat dit moeilik maak vir ruimtevaarders om normaal te loop wanneer hulle na die aarde terugkeer. Die Chibis-pak pas onderlyf negatiewe druk toe, wat voorkom dat vloeistof in die bolyf opdam en help met die herakklimatiseringsproses. Hierdie pak word sedert die 1970's en 1980's deur Russiese ruimtevaarders gebruik en word nou gereeld in sendings gebruik om ruimtevaarders te help voorberei vir hul terugkeer na die aarde.

Benewens die Chibis-pak, moet ruimtevaarders daagliks vir ten minste twee uur op die ISS oefen om behoorlike bloedvloei te verseker en spiermassa te handhaaf. Uitgebreide ruimtereise kan langtermyn-gesondheidseffekte hê, insluitend verswakte sig en verlies aan beendigtheid. Ruimtevaarder Scott Kelly, wat 520 dae op die ISS deurgebring het, het veranderinge in sy visie ervaar en 'n krimp van sy hart met 25%.

Met hul terugkeer sal die ruimtevaarders 'n uitgebreide rehabilitasieprogram ondergaan om aan te pas by die aarde se swaartekrag. Frank Rubio sal 'n nuwe Amerikaanse rekord opstel vir die langste ruimtevlug, wat 371 opeenvolgende dae in die ruimte voltooi. Die Russiese ruimtevaarder Valery Polyakov hou die wêreldrekord vir die langste enkelverblyf in die ruimte, en het 437 dae op die Mir-ruimtestasie deurgebring.

Bronne: NASA, Nasa Spaceflight, The National

Definisies:

– Internasionale Ruimtestasie (ISS): 'n Modulêre ruimtestasie in 'n lae Aarde-baan wat dien as 'n multinasionale samewerkingsprojek tussen NASA, Roscosmos, ESA, JAXA en CSA.

– Chibis-pak: ’n Laerlyf-drukpak wat deur Russiese ruimtevaarders gebruik word om te verhoed dat vloeistof in die bolyf opdam en help met heraanpassing by swaartekrag.

– Mikroswaartekrag: Die toestand wat in die ruimte ervaar word waar die swaartekrag aansienlik verminder word, wat 'n gewiglose omgewing tot gevolg het.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, die Verenigde State se burgerlike ruimte-agentskap.

– Roscosmos: Die Russiese ruimte-agentskap wat verantwoordelik is vir ruimteaktiwiteite in die land.

– Mir: ’n Ruimtestasie wat van 1986 tot 2001 deur die Sowjetunie en later deur Rusland bedryf is.

– The National: 'n Verenigde Arabiese Emirate nuuspublikasie.