’n NASA-ruimtevaarder en twee Russiese ruimtevaarders het veilig na die aarde teruggekeer nadat hulle meer as ’n jaar in die ruimte deurgebring het. Die trio, bestaande uit die Amerikaanse ruimtevaarder Frank Rubio en die Russiese ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin, het in 'n afgeleë gebied van Kazakstan in 'n Sojoez-kapsule geland. Hul oorspronklike rit is deur ruimterommel beskadig, wat veroorsaak het dat hulle hul missie tot 371 dae verleng het.

Frank Rubio hou nou die rekord vir die langste Amerikaanse ruimtevlug, wat die vorige rekord opgestel deur Mark Vande Hei oortref. Die wêreldrekord vir die langste ruimtevlug behoort egter steeds aan Rusland, met 'n duur van 437 dae wat in die middel-1990's opgestel is.

Die terugreis is gemaak met 'n vervangende Sojoez-kapsule, aangesien die oorspronklike kapsule beskadig is en al sy koelmiddel verloor het. Russiese ingenieurs vermoed dat ruimterommel die verkoeler van die oorspronklike kapsule deurboor het. Bekommerd oor die veiligheid van die elektronika en insittendes, is die besluit geneem om die kapsule leeg terug te gee.

Die ruimtevaarders se plaasvervangers het byna twee weke gelede by die Internasionale Ruimtestasie aangekom, wat 'n einde aan hul onverwagte avontuur gebring het. Die nuwe bevelvoerder van die ruimtestasie, Andreas Mogensen, het sy verligting uitgespreek oor hul veilige terugkeer.

Met die landing in Kazakstan is die ruimtevaarders per helikopter teruggekry en het hulle hul vreugde uitgespreek oor hulle terug op aarde. Frank Rubio, wat ook 'n weermagdokter en helikoptervlieënier is, het gedeel dat die sielkundige aspek van so 'n lang tyd in die ruimte deurbring, moeiliker was as wat verwag is. Ten spyte van die ontbrekende van belangrike familiemylpale, het die ruimtevaarders hul missie suksesvol voltooi, 157 miljoen myl gereis en die Aarde byna 6,000 XNUMX keer gesirkel.

