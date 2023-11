Ruimtevaarders kan ruimtelike oriëntasie verbeter met draagbare toestel

Ruimtevaarders wat 'n reis na Mars onderneem, kan uitdagings met ruimtelike oriëntasie in die gesig staar, wat dit vir hulle moeilik maak om die Mars-oppervlak te navigeer. 'n Nuwe studie dui egter daarop dat 'n draagbare toestel hul ruimtelike oriëntasie kan verbeter en hulle kan help om hierdie probleem te oorkom.

Die navorsing, uitgevoer deur Vivekanand Vimal by Brandeis Universiteit se Ashton Graybiel Ruimtelike Oriëntasie Lab, ondersoek die gebruik van tegnologie om die sintuie van ruimtevaarders in die ruimte te verbeter. Die menslike vestibulêre sisteem, verantwoordelik vir balans, maak staat op swaartekrag om oriëntasieleidrade te verskaf. In mikroswaartekrag-omgewings soos die ruimte ervaar ruimtevaarders disoriëntasie aangesien hulle nie 'n duidelike gevoel van op en af ​​het nie.

Vimal het 'n draagbare toestel bekend as vibrotaktors getoets, wat vibrasietekens gebruik om 'n ruimtevaarder se oriëntasie in die ruimte aan te dui. In 'n reeks eksperimente kon deelnemers wat die vibrotaktors dra, hul ruimtelike oriëntasie verbeter wanneer dit gekombineer word met gespesialiseerde opleiding wat vertroue op die toestel eerder as natuurlike gravitasie-aanwysings aangemoedig het.

Tydens die eksperimente is deelnemers geblinddoek en aan 'n rotasie-toestel geheg om 'n mikroswaartekrag-omgewing te simuleer. Die vibrotaktors wat aan hul arms vasgegord was, het vibrasieleidrade verskaf wat hulle gehelp het om hul posisie in die ruimte te bepaal. Deelnemers wat addisionele opleiding ontvang het om van hul innerlike sintuie te ontkoppel, het die beste gevaar, wat aandui dat die opleidingsprogram hulle in staat gestel het om die vibrotaktors vir ruimtelike oriëntasie te vertrou en daarop staat te maak.

Terwyl die deelnemers berig het dat hulle die vibrotaktors vertrou het, het hulle steeds konflik ervaar tussen hul interne leidrade en die vibrasies wat op hul arms gevoel word. Dit dui daarop dat meer opleiding en 'n onderbewustelike verband tussen die gebruiker en die toestel nodig is vir ruimtevaarders om instinktief op die draagbare toestel staat te maak in hoëdruk situasies.

Die studie beklemtoon die potensiaal van draagbare toestelle om ruimtevaarders se ruimtelike oriëntasie tydens ruimtesendings te verbeter. Verdere navorsing sal fokus op die implementering van maan- en Marsgravitasievlakke om toestande op ander hemelliggame te simuleer. Om die faktore te verstaan ​​wat bydra tot 'n sterk verband tussen mense en sensoriese aanvullingstoestelle sal van kardinale belang wees om die gebruik daarvan in ruimteverkenning te optimaliseer.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is ruimtelike oriëntasie?

Ruimtelike oriëntasie verwys na 'n individu se vermoë om hul posisie en beweging in die ruimte waar te neem en te verstaan. Dit behels die integrasie van sensoriese inligting vanaf die vestibulêre sisteem, visie en propriosepsie om balans te handhaaf en die omgewing te navigeer.

Wat is vibrotaktors?

Vibrotaktors is draagbare toestelle wat vibrasieleidrade gebruik om sensoriese terugvoer oor 'n individu se oriëntasie of posisie in die ruimte te gee. Hulle kan aan verskeie dele van die liggaam vasgemaak word, soos die arms, en verskaf tasbare sensasies om natuurlike sensoriese leidrade aan te vul of te verbeter.

Waarom is ruimtelike oriëntasie belangrik vir ruimtevaarders?

Ruimtelike oriëntasie is van kardinale belang vir ruimtevaarders, veral tydens ruimtemissies waar die afwesigheid van swaartekrag tot disoriëntasie kan lei. Akkurate ruimtelike oriëntasie is noodsaaklik vir take soos ruimtetuigmaneuvering, landing op hemelliggame en handhawing van posturele stabiliteit.

Hoe kan draagbare toestelle ruimtelike oriëntasie verbeter?

Drabare toestelle, soos vibrotaktors, kan ruimtevaarders van bykomende sensoriese insette voorsien om te vergoed vir die gebrek aan gravitasie-aanwysings in die ruimte. Deur vibrasieleidrade te gebruik, kan hierdie toestelle ruimtevaarders help om hul oriëntasie en posisie te bepaal, hul ruimtelike bewustheid te verbeter en met navigasie te help.

Wat is die betekenis van hierdie navorsing?

Hierdie navorsing dra by tot die ontwikkeling van tegnologieë wat menslike vermoëns tydens ruimteverkenning kan verbeter. Deur die uitwerking van draagbare toestelle op ruimtelike oriëntasie te bestudeer, kan wetenskaplikes ruimtevaarders se vermoë verbeter om aan te pas by en take uit te voer in onbekende en uitdagende omgewings, soos die Mars-oppervlak.