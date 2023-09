NASA Ruimtevaarder keer terug aarde toe nadat hy 371 dae in die ruimte rekord opgestel het

NASA-ruimtevaarder Frank Rubio het veilig teruggekeer aarde toe nadat hy 'n rekord van 371 dae in die ruimte deurgebring het. Rubio het saam met Roscosmos-ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin suidoos van Dzhezkazgan, Kazakstan, geland met die hulp van valskermbystand. Ná die mediese ondersoeke na die landing, sal die bemanning na Karaganda terugkeer voordat Rubio op 'n NASA-vliegtuig klim terug na Houston, waar hy met sy gesin sal herenig.

Rubio se verlengde verblyf in die ruimte was onverwags, aangesien tegniese probleme gelei het tot 'n koelmiddellek in hul Soyuz-ruimtetuig. Om die bemanning se veiligheid te verseker, moes 'n ander ruimtetuig na die ruimtestasie gestuur word, wat 'n vertraging in Rubio se terugkeer veroorsaak het. Met 'n totaal van 371 dae in die ruimte, het Rubio nou die vorige rekord van 355 dae wat Mark Vande Hei gehou het, oortref.

Hierdie uitgebreide sending is nie bloot 'n mylpaal nie, maar dra ook aansienlik by tot ons begrip van langdurige ruimtemissies. Bill Nelson, die administrateur van NASA, het gesê dat Rubio se bydrae waardevolle insigte bied aangesien die agentskap beplan vir toekomstige verkenningsmissies na die Maan deur die Artemis-program en verder na Mars.

Gedurende sy tyd aan boord van die Internasionale Ruimtestasie het Rubio verskeie wetenskaplike ondersoeke gedoen. Sy navorsing het die studie van die aanpassing van bakterieë by ruimtevlug en die uitwerking van oefening op menslike fisiologie tydens langdurige missies ingesluit. Die missie het navorsers ook toegelaat om die impak van langdurige ruimtevlug op die menslike liggaam waar te neem.

Gedurende sy verblyf het Rubio byna 6,000 157 wentelbane om die Aarde voltooi en meer as 328 miljoen myl gereis, gelykstaande aan ongeveer XNUMX reise na die Maan en terug. Hierdie rekord-opstel-missie verteenwoordig 'n beduidende prestasie vir NASA en vestig verder die agentskap se verbintenis tot verkenning en ontdekking in die buitenste ruimte.

