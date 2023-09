Die Amerikaanse ruimtevaarder Frank Rubio gaan terug huis toe ná rekord-brekende ruimtevlug

Frank Rubio, 'n Amerikaanse ruimtevaarder, gaan na die aarde terugkeer nadat hy die langste enkele ruimtevlug deur 'n Amerikaner voltooi het. Hy het die vorige rekord vir die langste aaneenlopende ruimtevlug deur 'n Amerikaner op 11 September verbeter en sal Donderdag 'n volle jaar in die ruimte voltooi. Rubio het sy afwagting uitgespreek om met sy gesin te herenig, vars kos te geniet en stilte by sy aankoms te ervaar.

Oorspronklik was Rubio geskeduleer vir 'n ses maande lange sending, maar die planne het verander as gevolg van 'n koelmiddellek wat in die Sojoes-ruimtetuig opgespoor is. Dit het gelei tot 'n vertraging en het sy verblyf op die Internasionale Ruimtestasie tot 'n jaar verleng. Rubio het erken dat 'n jaar weg van geliefdes 'n sielkundige tol geëis het, en beklemtoon hoe belangrik dit is om geestelik sterk te bly in die ruimtestasie se "onvergewensgesinde omgewing".

Gedurende sy tyd in die ruimte het Rubio aan verskeie wetenskaplike projekte gewerk, insluitend die bestudering van hoe bakterieë by ruimtevlug aanpas en hoe oefening mense tydens langdurige missies beïnvloed. Een van sy gunstelingprojekte was om die groei en ontwikkeling van 'n tamatieplant te bestudeer, wat insigte kan verskaf vir die verbouing van gewasse op 'n groter skaal in die ruimte.

Rubio het ook gepraat oor die kameraadskap aan boord van die ruimtestasie en die ondersteuning wat aan nuwe aankomelinge gegee word. Hy het dankbaarheid uitgespreek vir die leiding wat sy mede-bemanningsmaats verskaf het in die aanleer van noodsaaklike take in die unieke omgewing van ruimte.

Voordat hy 'n ruimtevaarder geword het, het Rubio in die Amerikaanse weermag gedien en mediese skool bygewoon. Hy het beide opgewondenheid en onsekerheid uitgespreek oor sy terugkeer na die aarde, aangesien sy liggaam tyd sal nodig hê om aan te pas by die uitwerking van swaartekrag na 'n lang tydperk in nul swaartekrag.

