Ruimtevaarder Samantha Cristoforetti wys hoe om koffie in die ruimte te drink

’n Video wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gedeel is, wys die ruimtevaarder Samantha Cristoforetti wat demonstreer hoe koffie aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) verbruik word. Ter viering van Internasionale Koffiedag op 1 Oktober demonstreer Cristoforetti die unieke proses om koffie in die ruimte te drink.

Die video begin met Cristoforetti wat probeer om koffie uit 'n gewone koppie te drink, maar dit vloei nie uit nie weens die gebrek aan swaartekrag. Sy haal dan 'n spesiaal ontwerpte beker wat as 'n "ruimtebeker" bekend staan, op. Cristoforetti gooi koffie in die ruimtebeker en drink dit suksesvol.

Die spesiaal ontwerpte ruimtebeker is deel van die Capillary Beverage-ondersoek wat deur NASA gedoen is. Hierdie mikroswaartekragkoppies versamel data oor die passiewe beweging van komplekse vloeistowwe en help ingenieurs om kapillêre vloeistoffisika te verstaan. Die beker se unieke ontwerp maak gebruik van oppervlakspanning, benattingstoestande en spesiale geometrie om die vloeistof aan die lip van die beker te lewer.

Die video, wat op 1 Oktober gedeel is, het byna 240,000 1,900 kyke en meer as XNUMX XNUMX laaiks gekry. Kykers het kommentaar gelewer op die fassinerende demonstrasie, met een Instagram-gebruiker wat hul begeerte vir 'n laataandkoffie uitgespreek het nadat hulle die video gekyk het.

Bronne:

– Europese Ruimte-agentskap (ESA)

– NASA

Oor die algemeen bied die video 'n intrige insig in die uitdagings wat ruimtevaarders in die gesig staar in die verbruik van alledaagse drankies in die ruimte en beklemtoon die innoverende oplossings wat ontwikkel is om hierdie struikelblokke te oorkom.