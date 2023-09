Ruimtevaarder Frank Rubio, wat volgende week na die Aarde gaan terugkeer na 'n jaarlange verblyf aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS), het onthul dat hy die geleentheid sou van die hand gewys het as hy vooraf geweet het. Oorspronklik geskeduleer vir 'n sending van ses maande, was Rubio en sy bemanningslede gedwing om hul verblyf te verleng weens probleme met hul Sojoes-veerboot.

Rubio het gesinsgebeure en verpligtinge aangehaal as die hoofrede vir sy aanvanklike onwilligheid. Nadat hy egter vir die sending begin oefen het, het Rubio daartoe verbind. Hy het erkenning gegee aan die opofferings wat gepaard gaan met die deel van langdurige ruimtesendings, veral die tyd wat weg van familie spandeer word.

Tydens sy lang verblyf op die ISS het Rubio belangrike gesinsmylpale gemis, soos sy dogter se eerste jaar by die US Naval Academy en sy seun se eerstejaarsjaar by West Point. Nietemin het Rubio en sy bemanningslede gefokus op hul missie gebly. Hulle het verstaan ​​dat opofferings soms nodig is om die sending se sukses te verseker.

Die verlenging van hul verblyf was die gevolg van 'n mikrometeoroïed wat hul Sojoes-ruimtetuig in Desember getref het, wat skade veroorsaak het wat die lansering van 'n vervangende ruimtetuig vereis het. Die besluit om die sending vir 'n bykomende ses maande te verleng, was moeilik vir Rubio en sy gesin, maar hulle het reeds oor die situasie gekom.

Rubio, saam met sy bemanningslede Sergei Prokopyev en Dmitri Petelin, sal Woensdag na die aarde terugkeer. Hierdie sending van 371 dae sal die langste enkele vlug vir 'n Amerikaanse ruimtevaarder wees en die derde langste in ruimtegeskiedenis. Na aanvanklike mediese ondersoeke en kommunikasie met hul families, sal Rubio teruggaan na Houston terwyl Prokopyev en Petelin hul pad sal maak na Star City naby Moskou.

In die algemeen was Rubio se langdurige verblyf op die ISS 'n uitdagende maar vervullende ervaring, wat die toewyding en opofferings beklemtoon wat nodig is vir ruimtevaarders om hul missies suksesvol in die ruimte uit te voer.

Definisies:

– Sojoes-veerbootskip: ’n Ruimtetuig wat deur die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, gebruik word om ruimtevaarders na en van die Internasionale Ruimtestasie te vervoer.

– Mikrometeoroïed: Klein deeltjie ruimterommel, dikwels nie groter as 'n sandkorrel nie, wat skade aan ruimtetuie kan veroorsaak.

Bronne: NASA