Twee ekspedisie 70 bemanningslede berei voor vir ruimtewandeling om mikrobemonsters te versamel

NASA-vlugingenieur Loral O'Hara en ruimtestasiebevelvoerder Andreas Mogensen van die Europese Ruimte-agentskap (ESA) maak gereed vir 'n ruimtewandeling op 12 Oktober. Die primêre doel van hierdie uitstappie is om mikrobemonsters van die buitekant van die Internasionale Ruimtestasie te versamel. (ISS). Hierdie monsters sal waardevolle insigte verskaf oor die soorte mikrobes wat in die vakuum van die ruimte kan oorleef.

Tydens die ses uur lange ruimtewandeling sal O'Hara en Mogensen die monsters versigtig versamel, wat deur wetenskaplikes terug op Aarde verwerk sal word. Deur hierdie mikrobes te ontleed, hoop navorsers om 'n beter begrip te kry van die veerkragtigheid en aanpasbaarheid van hierdie klein organismes in uiterste omgewings.

Daarbenewens is 'n tweede ruimtewandeling vir 20 Oktober geskeduleer, waar O'Hara saam met ruimtevaarder Jasmin Moghbeli van NASA sal waag. Hierdie keer sal die fokus wees op die diens van noodsaaklike hardeware op die ruimtestasie. Die duo sal ongeveer ses-en-'n-half uur in die vakuum van die ruimte deurbring, foutiewe radiokommunikasietoerusting verwyder en vervang en nuwe sonkragstelsel-hardeware installeer.

Om vir hierdie ruimtewandelings voor te berei, was die ruimtevaarders in noue kontak met spesialiste op die grond. Hulle het Vrydag die prosedures vir die komende ruimtewandeling hersien en hulself vertroud gemaak met die robotika-aktiwiteite wat nodig is om die mikrobe-monsterneming-ekskursie te ondersteun.

Hierdie ruimtewandelings verteenwoordig belangrike bydraes tot ons begrip van die buitenste ruimte-omgewing en die potensiaal vir mikrobiese oorlewing en aanpassing. Die data wat ingesamel word, sal nie net toekomstige ruimtesendings bevoordeel nie, maar ook bydra tot ons kennis van hoe lewe onder uiterste toestande kan floreer.

