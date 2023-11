NASA onthul sinistere skedelvormige vulkaniese kenmerk in die Sahara-woestyn

In 'n koue vertoning van die natuur se kunssinnigheid het NASA 'n vreesaanjaende foto onthul van 'n skedelagtige struktuur wat binne 'n kolossale vulkaniese put in Tsjad opdoem. Hierdie ontsagwekkende beeld, wat op 12 Februarie deur 'n ruimtevaarder aan boord van die Internasionale Ruimtestasie geneem is, vertoon die grillerige "skedel" wat in die hart van die Trou au Natron rus, ook bekend as Doon Orei, 'n 3,300 XNUMX voet-wye vulkaniese kaldera.

Die ontstellende gesig bestaan ​​uit natron, sintelkeëls en skaduwees. Natron, 'n kenmerkende wit stof, genereer die kleur van die skedel se mond, neus en linkerwang. Dit is 'n natuurlike mengsel van natriumkarbonaatdekahidraat, natriumbikarbonaat, natriumchloried en natriumsulfaat. Intussen bestaan ​​die oë en neusgat uit sintelkegels, wat steil keëlvormige heuwels is wat rondom vulkaniese openinge gevorm word, wat bo die omliggende landskap uittroon. Die skedel se onheilspellende vorm word verder beklemtoon deur die skaduwee wat deur die krater se rand gegooi word.

Terwyl Trou au Natron vandag verlate en sonder lewe voorkom, was dit ongeveer 14,000 1960 jaar gelede eens 'n bedrywige gletsermeer. Fossiele van seeslakke en plankton is gedurende die 120,000's onder sy natron-bedekte vloer ontdek, wat 'n vorige akwatiese ekosisteem voorstel. Boonop is algfossiele wat 2015 XNUMX jaar terug dateer, tydens 'n daaropvolgende ekspedisie in XNUMX geïdentifiseer. Verbasend genoeg word Trou au Natron as een van die nuwer vulkaniese kenmerke in die Tibesti-massief beskou, al is die omliggende vulkane waarskynlik baie ouer.

Vrae:

V: Wat is natron?

A: Natron is 'n natuurlike soutmengsel wat bestaan ​​uit natriumkarbonaatdekahidraat, natriumbikarbonaat, natriumchloried en natriumsulfaat.

V: Wat is sintelkegels?

A: Cinder-keëls is steil koniese heuwels wat rondom vulkaniese vents gevorm word, wat bo die omliggende terrein uitstyg.

V: Waar is Trou au Natron geleë?

A: Trou au Natron, ook bekend as Doon Orei, is geleë in die Sahara-woestyn, spesifiek binne die Tibesti-massief in Tsjad.

V: Is Trou au Natron vulkaniese aktiwiteit nog aan die gang?

A: Terwyl Trou au Natron self nie tans aktief is nie, is dit naby Tarso Toussidé geleë, wat 'n potensieel aktiewe stratovulkaan huisves.