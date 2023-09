NASA-ruimtevaarder en Russiese ruimtevaarders keer terug na die aarde na lang verblyf in die ruimte

Drie ruimtereisigers, insluitend 'n Amerikaanse NASA-ruimtevaarder en twee Russiese ruimtevaarders, het veilig teruggekeer aarde toe na 'n jaar lange verblyf in die ruimte. Dit was 'n rekordprestasie vir die Amerikaanse ruimtevaarder, Frank Rubio, wat die rekord vir die langste Amerikaanse ruimtevlug opgestel het.

Die trio het in 'n afgeleë gebied van Kazakstan geland en in 'n Sojoez-kapsule neergedaal wat as 'n plaasvervanger ingebring is nadat hul oorspronklike rit beskadig is en al sy koelmiddel verloor het as gevolg van ruimterommel terwyl hulle by die Internasionale Ruimtestasie vasgemaak is. In plaas van 'n beplande sending van 180 dae, het hulle uiteindelik 'n totaal van 371 dae in die ruimte deurgebring.

Die Sojoes-kapsule wat hulle teruggebring het, was 'n plaasvervanger wat in Februarie gelanseer is, aangesien Russiese ingenieurs vermoed dat 'n stuk ruimterommel die verkoeler van hul oorspronklike kapsule deurboor het. Om die veiligheid van die ruimtevaarders en die kapsule se elektronika te verseker, is die besluit geneem om leeg terug te keer.

Tydens hul verblyf in die ruimte het die ruimtevaarders ongeveer 157 miljoen myl gereis en die aarde byna 6,000 437 keer gesirkel. Hierdie reis het die vorige rekord oortref deur Mark Vande Hei, nog 'n NASA-ruimtevaarder. Die algehele wêreldrekord vir die langste ruimtevlug word steeds gehou deur 'n Russiese ruimtevaarder, wat in die middel-1990's XNUMX dae in die ruimte deurgebring het.

Die sielkundige aspek om so 'n lang tyd in die ruimte deur te bring, was meer uitdagend as wat vir Rubio verwag is. Hy het belangrike gesinsmylpale gemis, insluitend sy kinders se prestasies en gradeplegtigheid. Op 'n nuuskonferensie voor die terugkeer het Rubio uitgespreek dat hy nie sou ingestem het tot 'n volle jaar in die ruimte as dit aan die begin gevra is nie.

Terwyl hierdie rekordbrekende sending tot 'n einde gekom het, het NASA tans geen planne vir meer jaarlange missies nie. Die veilige terugkeer van die ruimtevaarders beklemtoon die belangrikheid van maatreëls vir die versagting van ruimterommel om die veiligheid van toekomstige ruimtereise te verseker.

Bronne:

- Die voog

– NASA