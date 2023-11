Nuwe asteroïdes vernoem na inwoners van Saanich-skiereiland

Sterrekunde-entoesiaste in die Saanich-skiereiland het iets om te vier aangesien twee plaaslike inwoners, Chris Gainor en Lauri Roche, onlangs deur die Internasionale Sterrekunde-unie vereer is. Die duo het aangesluit by 'n vooraanstaande lys van 38 individue wat asteroïdes na hulle vernoem het, wat hul bydraes tot die veld bevestig het.

Gainor, 'n inwoner van Sidney, het sy verbasing uitgespreek toe hy die nuus ontvang het. Hy het opgemerk dat dit 'n unieke en onverwagte eer was, wat hy nog ten volle probeer begryp. Sy asteroïde, genaamd 20041 Gainor, woon in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter en voltooi elke vier jaar een wentelbaan om die son.

Met 'n indrukwekkende agtergrond wat joernalistiek, presidentskap van die Royal Astronomical Society of Canada, en outeurskap van talle boeke en referate oor ruimteverkenning insluit, sien Gainor hierdie eer as erkenning vir sy uitgebreide werk. Hy erken nederig die betekenis van sy bydrae tot die veld.

Roche, 'n inwoner van Brentwoodbaai, het dekades daaraan gewy om mense oor ruimte op te voed. Haar asteroïde, genaamd 20035 Laurioche, moet nog waargeneem word weens sy huidige posisie aan die ander kant van die son. Gainor het genoem dat selfs wanneer die asteroïde nader aan die aarde is, dit 'n kragtige teleskoop sal verg om dit te bekyk.

As 'n aktiewe lid van die Friends of the Dominion Astrophysical Observatory en voormalige president van die Victoria-afdeling van die Royal Astronomical Society of Canada, het Roche beduidende bydraes gelewer tot die popularisering van sterrekunde in die streek. Gainor prys haar vir haar toewyding en prestasies.

Beide Gainor en Roche sien daarna uit om in die toekoms 'n blik op hul onderskeie asteroïdes te kry. Gainor het die moontlikheid uitgespreek om die Dominion Astrophysical Observatory se teleskoop te gebruik om sy asteroïde waar te neem wanneer dit beter geposisioneer is vir sigbaarheid.

Hierdie eer beklemtoon nie net die prestasies van hierdie plaaslike inwoners nie, maar skyn ook 'n lig op die passie en toewyding wat individue in die Saanich-skiereiland vir die veld van sterrekunde het.

FAQ

1. Hoe is hierdie asteroïdes genoem?

Die Internasionale Sterrekunde-unie het die asteroïdes na Chris Gainor en Lauri Roche vernoem om hul bydraes tot die veld van sterrekunde te vereer.

2. Wat is die hoof asteroïdegordel?

Die belangrikste asteroïdegordel is 'n gebied wat tussen die wentelbane van Mars en Jupiter geleë is, waar talle asteroïdes gevind kan word.

3. Kan hierdie asteroïdes van die Aarde af gesien word?

Op die oomblik is die asteroïdes aan die ander kant van die son en is nie sigbaar nie. Selfs wanneer hulle nader is, benodig hulle kragtige teleskope om waar te neem.

4. Wat is die prestasies van Chris Gainor en Lauri Roche?

Chris Gainor het 'n diverse agtergrond, insluitend joernalistiek, presidentskap van die Royal Astronomical Society of Canada, en outeurskap van boeke en referate oor ruimteverkenning. Lauri Roche het dekades daaraan gewy om mense oor die ruimte op te voed en was aktief betrokke by verskeie astronomiese organisasies.