Chris Gainor, 'n bekende historikus van sterrekunde en ruimtevlug, kan nou aanspraak maak op 'n stukkie lug met 20041 Gainor, 'n asteroïde wat ter ere van hom genoem is. Die Internasionale Sterrekunde Unie (IAU) het hierdie hemelse eer aan Gainor en 39 ander noemenswaardige individue toegeken, insluitend gewaardeerde figure soos Dr. David Suzuki en CBC Science Reporter Nicole Martillero.

Vir Gainor is die vernoeming van 'n asteroïde na hom "'n bietjie onsterflikheid," 'n lighartige erkenning van sy beduidende bydraes tot die veld. Na die skrywer van verskeie boeke en referate oor die geskiedenis van sterrekunde en ruimtevlug, insluitend die NASA-gepubliseerde Not Yet Imagined, the Operational History of the Hubble Space Telescope, kan Gainor se impak op ons begrip van die kosmos nie onderskat word nie.

Lauri Roche, 'n prominente lid van die Royal Astronomical Society Victoria Centre en die Friends of the Dominion Astrophysical Observatory, is ook vereer met 'n asteroïde wat na haar vernoem is (20035 Laurioche). Roche het dekades daaraan gewy om ruimteonderrig te bevorder deur verskeie programme en klaskamers op Vancouver Island.

Terwyl albei eerbewyse nie hul onderskeie asteroïdes fisies kan sien nie, aangesien hulle aan die ander kant van die son woon, kan hierdie hemelliggame met kragtige teleskope waargeneem word, al is dit met hul dowwe voorkoms.

Die asteroïdes 20041 Gainor en 20035 Laurioche woon in die hoof asteroïdegordel, 'n gebied wat tussen die bane van Mars en Jupiter geleë is. Alhoewel dit relatief klein is, dien hulle erkenning deur die Internasionale Sterrekunde-unie as 'n bewys van die blywende impak en invloed van hierdie individue binne die veld van sterrekunde.

Vrae:

V: Wie is vereer deur 'n asteroïde na hulle vernoem te hê?

A: Chris Gainor, onder andere noemenswaardige individue, insluitend dr. David Suzuki en Nicole Martillero.

V: Hoe kan die genoemde asteroïdes waargeneem word?

A: Deur die gebruik van hoë-aangedrewe teleskope.

V: Waar is die asteroïdes geleë?

A: Beide asteroïdes woon in die hoof asteroïdegordel, geleë tussen Mars en Jupiter.