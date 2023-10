Wetenskaplikes ondersoek ultrahoë digtheid in sonnestelselvoorwerpe

Wetenskaplikes is lank reeds geïntrigeerd deur voorwerpe in die Sonnestelsel wat hoër digthede vertoon as natuurlike elemente wat op Aarde voorkom. ’n Onlangse studie deur fisici van die Universiteit van Arizona ondersoek die moontlikheid van elemente wat natuurlik voorkom verder as dié wat tans op die periodieke tabel bekend is. Hierdie elemente, wat teoretiseer om verder as atoomgetal 164 te bestaan, kan die hoëdigtheidsmetings van sekere asteroïdes verklaar.

Die digtheid van die metaal-osmium, die digste element wat natuurlik voorkom, is ongeveer 22.59 gram per kubieke sentimeter. Daar is egter gevind dat sommige asteroïdes, soos 33 Polyhymnia, digthede van so hoog as 75.28 gram per kubieke sentimeter het. Terwyl hierdie hoëdigtheidsmeting as onrealisties beskou is, het fisici Evan LaForge, Will Price en Johann Rafelski die Thomas-Fermi-model gebruik om te ondersoek of sulke uiterste digthede fisies aanneemlik was.

Die navorsers het die atoomstruktuur van hipotetiese superswaar elemente met behulp van die Thomas-Fermi-model bereken. Hulle berekeninge het in lyn gebring met die voorspelde eiland van stabiliteit by atoomgetal 164. Die digtheidsreeks van hierdie elemente is gevind tussen 36 en 68.4 gram per kubieke sentimeter, wat naby aan die hoëdigtheidsmeting van 33 Polyhymnia is.

Hierdie studie demonstreer dat ultrahoë digtheid bereik kan word sonder om vreemde of donker materie teorieë op te roep. Die Thomas-Fermi-model was nuttig om die eienskappe van hierdie hipotetiese superswaar elemente te ondersoek. Die navorsing lê die grondslag vir verdere ontledings om die aard van hierdie elemente te verstaan.

Bron: The European Physical Journal Plus