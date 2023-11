Nuwe moontlikhede: Ontgin edelmetale van asteroïdes

Verken onontginde hulpbronne

Namate die vraag na skoon energie aanhou styg, word die behoefte aan edelmetale wat in moderne tegnologie gebruik word, soos batterye, sonpanele en windpomponderdele, al hoe meer deurslaggewend. Tradisionele terrestriële mynboumetodes het onder die loep gekom weens stygende koste, besoedeling en ekosisteem-ontwrigting. 'n Nuwe grens kom egter na vore - die ontginning van edelmetale van asteroïdes.

Ontsluit die potensiaal

Twee onlangse ekonomiese assesserings wat in die joernaal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, beklemtoon die potensiaal van ruimtemynbou. Ekonome van verskeie instellings het die uitdagings en geleenthede geïdentifiseer wat met die ontginning van asteroïdes verband hou. Navorsings- en ontwikkelingsbesteding en -beleide wat ruimtegebruik beheer, is die primêre struikelblokke wat die gebruik van ruimteaktiwiteite vir ekonomiese groei belemmer. Maatskappye is geneig om winsgewendheid bo kennisverspreiding te prioritiseer, wat tot beperkte vordering lei.

Oorkom hindernisse

Verder stel die beperkings wat in die Outer Space-verdrag uiteengesit word bykomende uitdagings. Hierdie internasionale verdrag verbied maatskappye om eienaarskap van spesifieke wentelbaanruimtes om die aarde op te eis, wat lei tot kwessies soos ruimtevermorsing en die verspreiding van ruimterommel. Samewerking en internasionale koördinering is van kardinale belang om hierdie globale risiko's op te los.

Volhoubaarheid en ekonomiese groei

Aan die ander kant het navorsers van die Colorado School of Mines en die Internasionale Monetêre Fonds ondersoek hoe mynbou in die ruimte kan bydra tot volhoubare groei op Aarde. Hul beoordeling het ingesluit in koste verbonde aan navorsing en ontwikkeling, vuurpylontwerp, konstruksie en toerusting wat nodig is om metale uit asteroïdes te onttrek.

'n Rykdom van hulpbronne

Asteroïdes bied 'n skatkis van metale en materiale. Hierdie hemelliggame verskil in samestelling, wat wissel van vlugtige-ryke liggame tot metaalliggame met hoë konsentrasies van skaars metale, insluitend goud, silwer, platinum, yster en nikkel. Sekere asteroïdes kan platinumryke afsettings bevat wat aansienlik meer volop is as dié wat in landmyne voorkom. Hierdie waardevolle potensiaal het aansienlike aandag op ruimtemynbou getrek.

Verlaag die hindernisse

Die dalende koste van ruimtetoegang prikkel belangstelling in ruimtemynbou. Tegnologiese vooruitgang, soos herbruikbare vuurpyle en groter rekenaarkrag, het gelei tot verlaagde lanseringspryse en verhoogde kommersiële betrokkenheid by ruimteaktiwiteite. Private maatskappye soos Blue Origin en SpaceX het die koste van vuurpyllanserings suksesvol verlaag, wat die konsep van die ontginning van asteroïdes of die maan meer haalbaar maak.

FAQ

Waarom word ruimtemynbou as 'n alternatief vir tradisionele mynmetodes beskou?

Tradisionele terrestriële mynboumetodes staar uitdagings in die gesig, soos stygende koste, besoedeling en ekosisteem-ontwrigting. Ruimtemynbou bied 'n alternatief deur gebruik te maak van die oorvloedige hulpbronne wat in asteroïdes gevind word.

Wat is die uitdagings verbonde aan ruimtemynbou?

Ruimtemynbou staar struikelblokke in die gesig, soos navorsings- en ontwikkelingsbesteding, beleid wat ruimtegebruik beheer, en die beperkings wat in die Outer Space-verdrag uiteengesit word. Samewerking en internasionale koördinering is nodig om hierdie uitdagings aan te spreek.

Watter tipe edelmetale kan in asteroïdes gevind word?

Asteroïdes bevat 'n verskeidenheid metale, insluitend goud, silwer, platinum, yster en nikkel. Boonop kan sommige asteroïdes hoë konsentrasies platinumgroepmetale hê, soos rodium, rutenium, palladium, osmium, iridium en platinum.

Hoe word die koste van ruimtetoegang verminder?

Vooruitgang in tegnologie, soos herbruikbare vuurpyle en groter rekenaarkrag, het die koste van ruimtetoegang aansienlik verminder. Private maatskappye soos Blue Origin en SpaceX het 'n sleutelrol gespeel om ruimtemynbou meer ekonomies lewensvatbaar te maak.