Die risiko dat asteroïde Bennu die aarde teen 2182 sal beïnvloed

’n Nuut vrygestelde verslag onthul dat daar ’n kans van 1 uit 2,700 25 is dat die Bennu-asteroïde, wat byna 1999 jaar lank deur NASA opgespoor word, die aarde in die toekoms kan beïnvloed. Bennu, 'n naby-aarde asteroïde, is die eerste keer in 2182 ontdek en het die potensiaal om in die Aarde se wentelbaan te dryf, en moontlik die planeet teen September XNUMX te tref, volgens die OSIRIS-REx-wetenskapspan.

Bennu maak elke ses jaar naby die Aarde naby die Aarde en het reeds drie nabye ontmoetings gehad in 1999, 2005 en 2011. Die wetenskaplikes betrokke by die studie, gepubliseer in ScienceDirect, skat die waarskynlikheid dat Bennu die Aarde teen 2182 werklik sal tref op 0.037% of 1 uit 2,700 XNUMX.

In Oktober 2020 het NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat staan ​​vir Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, geskiedenis gemaak deur kortliks aan die oppervlak van Bennu te raak, 'n monster te versamel en dan die asteroïde af te dryf. Hierdie sending was die eerste keer dat NASA 'n asteroïdemonster suksesvol in die ruimte versamel het.

Astrofisikus Hakeem Oluyesi beklemtoon dat die monster wat van Bennu versamel is suiwer onbesmet materiaal bevat wat geheime oor die oorsprong van ons sonnestelsel kan openbaar. Hy voeg by dat daar 'n moontlikheid is om biologiese molekules of voorlopermolekules vir lewe te ontdek.

As Bennu met die Aarde sou bots, sou dit 'n enorme hoeveelheid energie vrystel, na raming 1,200 24 megaton, wat 10 keer kragtiger is as die kragtigste mensgemaakte kernwapen. In vergelyking, die asteroïde wat die uitsterwing van dinosourusse veroorsaak het, was gelykstaande aan XNUMX miljard atoombomme, wat veldbrande, tsoenami's en 'n stofwolk veroorsaak het wat die son uitgesluit het.

Dit is belangrik vir wetenskaplikes om aan te hou om Bennu te monitor en ons begrip van sy baan te verbeter om die potensiële bedreiging wat dit vir die aarde inhou, te bepaal. Alhoewel die kanse op 'n impak in 2182 relatief laag is, beklemtoon dit die behoefte aan deurlopende navorsing en ontwikkeling van strategieë om die risiko's wat met naby-aarde-voorwerpe geassosieer word, te versag.

Bronne: ScienceDirect, IFLScience