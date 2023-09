NASA se Osiris-Rex-missie: Kapsule met asteroïdemonsters wat oopmaak

NASA se Osiris-Rex-sending, wat daarop gemik is om asteroïdemonsters te versamel, gaan 'n mylpaal bereik terwyl die kapsule wat stukke van die asteroïde Bennu bevat, oopgemaak word. Die kapsule het Sondag in die Verenigde State geland, en NASA beplan om dit reeds Dinsdag oop te maak. Die monsters, wat ongeveer 250 gram weeg, het die potensiaal om waardevolle insigte in die vorming van die sonnestelsel te verskaf.

Die Osiris-Rex-ruimtetuig, wat in 2016 gelanseer is, het die monster van rotse en stof van Bennu versamel in 2020. Nadat die ruimtetuig hierdie naweek die Aarde verbygesteek het, het die ruimtetuig die monsterkapsule vrygestel, wat veilig in die Utah-woestyn geland het. Die kapsule is toe na 'n veilige skoonkamerfasiliteit in Utah vervoer voordat dit na NASA se Johnson Space Center geneem is.

Wetenskaplikes is opgewonde oor die hoeveelheid monster wat ingesamel is, en vermoed dat dit die meeste is wat ooit van 'n asteroïde versamel is. Dit sal hulle 'n aansienlike hoeveelheid materiaal gee om te ontleed en 'n beter begrip te kry van die samestelling van die sonnestelsel tydens sy vroeë stadiums. Die monsters sal aan wetenskaplikes en navorsers wêreldwyd versprei word vir verdere studie.

Die sukses van die Osiris-Rex-sending demonstreer NASA se vermoë om ambisieuse projekte te onderneem wat mense inspireer en verenig. NASA-administrateur Bill Nelson het sy entoesiasme vir die missie uitgespreek en die belangrikheid daarvan beklemtoon om ons kennis van die heelal uit te brei.

Bennu, die asteroïde wat bestudeer word, is van besondere belang vanweë sy ryk organiese molekule-inhoud en bewyse van vorige interaksie met vloeibare water. Wetenskaplikes glo dat asteroïdes soos Bennu moontlik 'n rol gespeel het in die lewering van noodsaaklike molekules en water na die aarde deur botsings.

Wat toekomstige missies betref, sal Osiris-Rex nou 'n nuwe missie genaamd Osiris-Apex aanpak, met die doel om die asteroïde Apophis in 2029 te verken.

