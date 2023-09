Wetenskaplikes ontleed stof van ruimterots om leidrade oor die aarde se oorsprong te ontbloot

Wetenskaplikes wag gretig op die koms van 'n ruimtekapsule wat 'n monster van rotsagtige materiaal van 'n asteroïde dra wat drie jaar gelede versamel is. Die kapsule sal na verwagting Sondag 'n vurige duik deur die aarde se atmosfeer maak en in die Utah-woestyn land. Die missie, genaamd OSIRIS-REx, is 'n gesamentlike poging tussen NASA en wetenskaplikes aan die Universiteit van Arizona.

Die asteroïde, genaamd Bennu, is 'n koolstofryke asteroïde en 'n "naby-aarde voorwerp" vanweë sy nabyheid aan ons planeet elke ses jaar. OSIRIS-REx het suksesvol 'n monster van Bennu versamel, wat glo waardevolle leidrade bevat oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde. Die monster weeg na raming 250 gram, wat dit die grootste asteroïdemonster maak wat nog ooit na die aarde teruggekeer is vir ontleding.

Wetenskaplikes stel veral daarin belang om die chemie en mineralogie van Bennu te bestudeer omdat dit feitlik onveranderd gebly het sedert dit 4.5 miljard jaar gelede gevorm het. Deur die stof en materiaal van die asteroïde te ontleed, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die vroeë sonnestelsel en moontlik organiese molekules te ontdek wat soortgelyk is aan dié wat nodig is vir lewe om te ontwikkel.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat in September 2016 gelanseer is, het byna twee jaar in Bennu wentel voordat die monster versamel is. Dit het toe op 'n reis van 1.2 miljard myl terug na die aarde begin, met die monster wat geskeduleer is om deur wetenskaplikes in verskeie laboratoriums regoor die wêreld ondersoek te word.

Die koms van hierdie monster is 'n belangrike mylpaal in asteroïednavorsing en dra by tot ons begrip van die heelal se oorsprong. Die OSIRIS-REx-sending baan die weg vir toekomstige verkenning en studie van ander naby-aarde asteroïdes.

Bronne:

– NASA-amptenare

– Sandra Freund, programbestuurder by Lockheed Martin

– Dante Lauretta, hoofondersoeker vir die sending aan die Universiteit van Arizona, Tucson

