Nuwe studie stel voor dat nabygeleë asteroïde elemente kan bevat wat nog nooit voorheen gesien is nie

’n Onlangse studie wat in September in The European Physical Journal Plus gepubliseer is, het aan die lig gebring dat ’n nabygeleë asteroïde moontlik elemente huisves wat nog nooit voorheen gesien is nie. Die studie fokus op asteroïde 33 Polyhymnia, wat 'n buitengewone hoë digtheid het in vergelyking met wat van bekende elemente verwag sou word.

Asteroïde 33 Polyhymnia is in die asteroïdegordel geleë en meet ongeveer 30 tot 36 myl deursnee. Volgens die studie het die navorsers die relativistiese Thomas–Fermi-model van 'n atoom gebruik om die massadigtheid van superswaar elemente te karakteriseer. Hulle het ook skattings gemaak van die aantal elektrone wat tussen individuele atome gedeel word om 'n reeks massadigthede vir superswaar materie te verskaf.

Wat hierdie ontdekking besonder interessant maak, is dat die navorsers glo dat hierdie elemente in die asteroïde stabiel kan wees. Tipies is superswaar elemente met atoomgetalle tussen 105 en 118 onstabiel. Elemente met meer as 118 protone is nog nooit waargeneem nie, hetsy in die natuur of in laboratoriumomgewings. Teoretiese werk dui egter op die moontlikheid van 'n "eiland van stabiliteit" rondom atoomnommer 164, waar superswaar elemente minder geneig is tot radioaktiewe verval en vir 'n sekere tydperk kan bestaan.

Metings het aangedui dat asteroïde 33 Polyhymnia 'n digtheid van ongeveer 75.28 gram per kubieke sentimeter het, geklassifiseer as 'n potensiële kompakte ultradigte voorwerp (CUDO). Die navorsers verklaar dat hul doel was om te bepaal of uiterste massadigthede bereik kan word sonder om vreemde of donker materie op te roep. Deur hul verkenning het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat beide standaardkerne en alfa-materie moontlik die digtheid wat in CUDO's soos asteroïde 33 Polyhymnia waargeneem word, kan verklaar.

Hierdie studie open nuwe moontlikhede om die samestelling en vorming van asteroïdes te verstaan, asook om lig te werp op die bestaan ​​van superswaar elemente. Verdere navorsing sal nodig wees om die teenwoordigheid van nuwe elemente in asteroïde 33 Polyhymnia te bevestig en om insigte te verkry in die fundamentele eienskappe van hierdie elemente.

Bronne:

• Die European Physical Journal Plus

• Wetenskapwaarskuwing