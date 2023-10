NASA ontdek Naby-Aarde Asteroïde 2023 TF4

NASA het onlangs die ontdekking aangekondig van 'n Near-Earth Asteroid (NEA) genaamd Asteroid 2023 TF4, wat vandag, 11 Oktober, sy naaste nader aan die Aarde sal maak. Alhoewel Asteroid 2023 TF4 baie naby aan ons planeet sal kom, stem wetenskaplikes saam dat dit hou geen bedreiging van impak in nie.

Hierdie NEA reis teen 'n verstommende spoed van 31,394 2.2 kilometer per uur en sal op 'n afstand van 49 miljoen kilometer by die aarde verbygaan. Die grootte daarvan vergelyk met dié van 'n huis, met 'n breedte van 492 voet. Ten spyte van sy relatiewe nabyheid, is dit egter nie as 'n potensieel gevaarlike voorwerp geklassifiseer nie. Slegs asteroïdes groter as 7.5 voet en wat nader as XNUMX miljoen kilometer verbygaan, word daardie benaming gegee.

Asteroïde 2023 TF4 behoort aan die groep asteroïdes bekend as die Apollo-groep. Hierdie groep is vernoem na die massiewe 1862 Apollo-asteroïde, wat in die 1930's deur die Duitse sterrekundige Karl Reinmuth ontdek is. Interessant genoeg het hierdie spesifieke asteroïde nog nooit vantevore naby die Aarde gekom nie, en dit sal sy eerste nabye nadering wees.

Na vandag se ontmoeting sal dit nie na verwagting in die afsienbare toekoms weer by die Aarde verbygaan nie, soos bevestig deur NASA se Jet Propulsion Laboratory. Die agentskap sal voortgaan om hierdie NEA te monitor en te bestudeer, wat bydra tot ons begrip van hierdie hemelliggame en hul potensiële impakrisiko's.

In 'n onverwante gebeurtenis sal NASA ook die asteroïdemonster wat deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig versamel is tydens sy sending na Bennu ten toon stel. Die monster, verkry na 'n 6-jarige reis en 'n stikstofsuiweringsproses, sal aan die publiek aangebied word in 'n regstreekse gestroom geleentheid, wat ons kennis van asteroïdes en hul samestelling bevorder.

Bronne:

- NASA (geen URL's verskaf nie)