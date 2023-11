NASA se Lucy-ruimtetuig ontdek ongewone binêre asteroïde

NASA se Lucy-ruimtetuig het onlangs 'n baanbrekende mylpaal tydens 'n verbyvlug bereik, aangesien dit die eerste geword het om naby-beelde van 'n binêre asteroïde vas te vang. Die ontmoeting met die asteroïde Dinkinesh op 1 November 2023 het 'n verrassende ontdekking aan die lig gebring: Dinkinesh het nie een nie, maar twee gepaardgaande satelliete wat daaroor wentel.

Aanvanklike beelde wat na die verbyvlug oorgedra is, het gelyk of die twee asteroïdes agter mekaar gestapel is. Daaropvolgende beelde wat voor en ná die naaste benadering geneem is, het egter die ware binêre aard van die asteroïdes onthul. Lucy se beeldstelsel, wat tydens die toetslopie foutloos gevaar het, het die ruimtetuig in staat gestel om die asteroïdes op te spoor en verskeie kykhoeke te verkry.

Binêre asteroïdes, wat bestaan ​​uit twee voorwerpe wat om mekaar wentel, is relatief algemeen in die sonnestelsel. Om hulle van naderby waar te neem, verskaf egter waardevolle data vir wetenskaplikes. Hal Levison, Lucy se hoofnavorser by die Suidwes Navorsingsinstituut, het sy verbasing uitgespreek oor die ontdekking, veral die soortgelyke groottes van die satellietkomponente. Hierdie unieke stelsel bied 'n fassinerende legkaart wat die wetenskaplike gemeenskap gretig wag om op te los.

Terwyl die primêre missie van Lucy is om Jupiter se Trojaanse asteroïdes te ondersoek, het die Dinkinesh verbyvlug gedien as 'n deurslaggewende toets voor die ruimtetuig se ontmoeting met hierdie geheimsinnige en onontginde voorwerpe in 2027. NASA se Lucy-programwetenskaplike, Tom Statler, het die belangrikheid van sulke verrassings in die stoot beklemtoon. wetenskaplike ondersoek vorentoe en nuwe vrae gevra word.

Lucy sal voortgaan om beelde en data van die verbyvlug terug na die aarde oor te dra, wat wetenskaplikes sal help om 'n beter begrip van asteroïdevorms en -formasies te kry. Na 'n swaartekraghulp by die Aarde in Desember 2024, sal die ruimtetuig in 2025 nog 'n asteroïde waarneem voordat dit sy hoof Jupiter Trojaanse teikens bereik.

Algemene vrae

Wat is 'n binêre asteroïde?

'n Binêre asteroïde is 'n stelsel wat bestaan ​​uit twee voorwerpe wat om mekaar wentel, wat algemeen in die sonnestelsel voorkom.

Wat was die betekenis van Lucy se verbyvlieg-ontmoeting met Dinkinesh?

Lucy se ontmoeting met die asteroïde Dinkinesh het wetenskaplikes voorsien van naby-beelde van 'n binêre asteroïde, wat waardevolle data en insigte in asteroïdeformasies en -kenmerke bied.

Wat het die bykomende beelde wat tydens die verbyvlug geneem is, onthul?

Die bykomende beelde wat voor en ná die naaste benadering geneem is, het die ware binêre aard van die asteroïdes getoon, met een asteroïde wat om die ander wentel.

Wat is Lucy se primêre missie?

Lucy se primêre missie is om Jupiter se Trojaanse asteroïdes te ondersoek, wat 'n geheimsinnige en onontginde populasie van voorwerpe is.

Wanneer sal Lucy sy hoof Jupiter Trojaanse teikens bereik?

Nadat Lucy in Desember 2024 'n swaartekraghulp by die Aarde voltooi het en nog 'n asteroïde in 2025 waargeneem het, sal Lucy na verwagting sy hoof Jupiter Trojaanse teikens in 2027 bereik.

(Bron: NASA, URL: www.nasa.gov)