NASA se Osiris-Rex lewer asteroïde Bennu-monster suksesvol aan die aarde

Ná ’n ekspedisie van sewe jaar wat oor 6.2 miljard km strek, het NASA se moederskip Osiris-Rex suksesvol ’n monster rommel van die asteroïde Bennu terug na die aarde afgelewer. Die monster, wat in 2020 versamel is, hou ongeveer 250 g materiaal, met die presiese gewig wat in die komende weke bepaal sal word. Hierdie sending is die eerste keer dat NASA 'n monster van 'n asteroïde teruggebring het.

Bennu, 'n koolstofryke asteroïde wat ongeveer so groot soos 'n wolkekrabber is, is van besondere belang weens sy nabyheid aan die aarde. Wetenskaplikes glo dat dit 'n potensiële botsingsrisiko in die volgende eeu inhou. Die studie van die Bennu-monster sal navorsers in staat stel om die oorsprong van die Son en ander planete te ondersoek, asook om insigte te kry oor hoe lewe op Aarde gevorm het.

Benewens die bestudering van die Bennu-monster, is Osiris-Rex nou op pad na 'n ander asteroïde genaamd Apophis, wat dit na verwagting in 2029 sal bereik. Hierdie missies het ten doel om nie net ons begrip van asteroïdes te bevorder nie, maar ook om moontlike maniere te ondersoek om hulle af te buig as hulle 'n bedreiging vir die aarde inhou.

Die inhoud van die Bennu-monster sal na verwagting koolstofhoudend en donker van voorkoms wees, met 'n aansienlike hoeveelheid koolstofinhoud. Wetenskaplikes verwag om organiese molekules te vind, soos verbindings van aminosure, wat die boustene van proteïene is. Boonop kan die monster bewys lewer van water in verskillende vorme, wat insig bied in die rol wat asteroïdes gespeel het in die lewering van water aan die vroeë Aarde.

Die houer met die Bennu-monster sal binne die volgende paar dae oopgemaak word, sodat die publiek die inhoud daarvan kan sien. Hierdie mylpaalprestasie verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ons verkenning van asteroïdes en hul potensiële impak op ons planeet.

Bronne: Hindustan Times, NASA