’n Asteroïde nader as die maan: Asteroïde 2023 TK15 wat die aarde nader

NASA het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n asteroïde wat die Aarde op 'n ongelooflike nabye afstand van ongeveer 379,994 2023 kilometer gaan verbysteek, wat selfs nader as die maan is. Die asteroïde, aangewys as Asteroïde 15 TK20, sal na verwagting op 2023 Oktober XNUMX sy naaste nader kom.

Asteroïde 2023 TK15 behoort aan die Apollo-groep van naby-Aarde asteroïdes, wat aardkruisende rotse insluit met semi-hoofasse groter as dié van die Aarde. Hierdie asteroïdes is vernoem na die 1862 Apollo asteroïde wat deur Karl Reinmuth ontdek is. NASA het hierdie naby-aarde-voorwerpe ywerig dopgehou om die veiligheid van ons planeet te verseker.

Wetenskaplikes het gevorderde tegnologie, soos die NEOWISE-teleskoop, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), en Catalina Sky Survey, onder andere, gebruik om Asteroid 2023 TK15 te ontdek.

Met 'n spoed van ongeveer 79,085 379,994 kilometer per uur, wat vinniger is as 'n ruimtetuig, is die asteroïde reeds op pad. Dit sal die Aarde op 'n afstand van 384,400 XNUMX kilometer verbysteek, nader as die maan se afstand van XNUMX XNUMX kilometer van ons planeet af.

Ten spyte van sy nabye benadering, word Asteroïde 2023 TK15 as nie-bedreigend beskou weens sy relatief klein grootte. NASA skat dit meet tussen 130 en 150 voet breed, ongeveer die grootte van 'n vliegtuig. Hierdie ontmoeting is die eerste keer dat hierdie asteroïde as 'n Near-Earth Object (NEO) geklassifiseer is, en NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) het bevestig dat daar geen toekomstige benaderings sal wees nie, wat dit "moontlik die laaste nabye ontmoeting" genoem het.

Interessant genoeg volg hierdie gebeurtenis op verskeie ander onlangse verbyvlieg van asteroïdes. Op 13 Oktober het Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5 en Asteroid 2023 TD4 ook hul naaste benaderings tot die Aarde gehad. Hierdie asteroïdes was groter in grootte en het die planeet teen 'n spoed van 1.7 miljoen kilometer per uur genader.

Aangesien die potensiële impak van asteroïdes steeds 'n onderwerp van kommer is, is verdere navorsing en moniteringspogings noodsaaklik om die veiligheid van ons planeet te verseker.