Die proteïenheelalatlas: ontbloot nuwe proteïenfamilies en -voue

Navorsers aan die Universiteit van Basel en die SIB Switserse Instituut vir Bioinformatika het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van proteïenwetenskap gemaak. Deur die krag van diep leer te gebruik, het hulle honderde nuwe proteïenfamilies en selfs 'n nuwe voorspelde proteïenvou geïdentifiseer. Hul bevindinge is in die gesogte joernaal, Nature, gepubliseer.

Danksy die revolusionêre KI-instrument, AlphaFold, het die voorspelling van proteïenstrukture met hoë akkuraatheid 'n werklikheid geword. Hierdie instrument, opgelei op dekades se proteïendata, het waardevolle insigte in die vorms van proteïene verskaf. Verlede jaar alleen het AlphaFold 'n verbysterende 215 miljoen proteïene suksesvol gemodelleer, insluitend dié wat nie omvattend deur eksperimentele metodes bestudeer is nie.

Die navorsingspan, gelei deur professor Torsten Schwede en Joana Pereira, het AlphaFold se rykdom aan proteïeninligting gebruik om 'n interaktiewe netwerk van 53 miljoen proteïene te bou. Binne hierdie netwerk het hulle 290 nuwe proteïenfamilies geïdentifiseer en 'n unieke proteïenvou ontdek wat die vorm van 'n blom lyk.

Om hierdie netwerk vir die wetenskaplike gemeenskap toeganklik te maak, het die span 'n interaktiewe webhulpbron genaamd die "Protein Universe Atlas" ontwikkel. Hierdie platform stel wetenskaplikes, studente en onderwysers in staat om proteïendiversiteit te verken, van struktuur tot funksie tot evolusie.

Diep leer-gebaseerde gereedskap het 'n deurslaggewende rol in hierdie ontdekking gespeel. Deur hierdie instrumente te gebruik, kon die span die krag van KI gebruik om nuwe insigte in die proteïennetwerk te ontdek. Hierdie deurbraak het beduidende implikasies vir verskeie velde, van basiese navorsing tot geneesmiddelontwikkeling en proteïeningenieurswese.

Die werk van die navorsingspan is ondersteun deur 'n toekenning van SIB, wat die belangrikheid van KI-integrasie in lewenswetenskaplike hulpbronne beklemtoon. Hierdie studie dien as 'n bewys van die transformerende potensiaal van diep leer en intelligente algoritmes in wetenskaplike navorsing.

Ten slotte, die Proteïen Heelal Atlas maak opwindende moontlikhede oop vir navorsers en opvoeders om die verborge wêreld van proteïene te verken. Met sy enorme versameling proteïenfamilies en -voue, beloof hierdie hulpbron om verdere ontdekkings en vooruitgang op die gebied van proteïenwetenskap te fasiliteer.

