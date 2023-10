By

Kunsmatige intelligensie (KI) was 'n onderwerp van debat, met besprekings wat wissel van sy potensiaal om die wêreld te red tot sy potensiaal om sy einde te bewerkstellig. In die wetenskapfiksiereeks Mev. Davis, word 'n kragtige KI genaamd Mev. Davis 'n integrale deel van die menslike samelewing. Nie almal plaas egter blinde vertroue in hierdie tegnologie nie, aangesien Simone, 'n skeptiese non, 'n ooreenkoms met mev. Davis aangaan wat die vind en vernietiging van die Heilige Graal behels.

In die regte wêreld is KI op verskeie gebiede aan die werk gesit, insluitend sterrekunde. Onlangs het 'n internasionale span sterrekundiges onder leiding van navorsers aan die Noordwes-Universiteit 'n nuwe KI-sterrekunde-instrument bekendgestel, genaamd die Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Hierdie instrument het ten doel om die moeisame proses om kandidaat-supernovas te identifiseer, te outomatiseer.

Die BTSbot, in samewerking met robotteleskoop, het 'n voorheen onontdekte supernova suksesvol geïdentifiseer, bevestig en geklassifiseer sonder enige menslike betrokkenheid. Hierdie deurbraak is die eerste keer dat 'n reeks robotte en KI-algoritmes saamgewerk het om so 'n ontdekking te maak. Deur mense uit die proses te verwyder, het sterrekundiges meer tyd om waarnemings te ontleed en nuwe hipoteses te ontwikkel.

Die ontdekkingsproses vir supernovas behels tipies die handmatige ondersoek van veelvuldige beelde van dieselfde deel van die lug wat op verskillende tye geneem is. Hierdie tydrowende proses is nodig om nuwe ligbronne te identifiseer, wat moontlik supernovas kan wees. Sodra 'n kandidaat geïdentifiseer is, moet sterrekundiges spektrale data versamel om die aard daarvan te bepaal. Outomatiese gereedskap soos BTSbot stroomlyn hierdie proses, sodat sterrekundiges kan fokus op die meer opwindende werk om die data te interpreteer.

Om BTSbot op te lei, het die span 1.4 miljoen argiefbeelde gebruik, insluitend dié van bevestigde supernovas en ander tydelike ligbronne. Deur verskeie beelde van die lug te vergelyk, identifiseer die KI-stelsel kandidaat-supernovas en koördinate met 'n robotteleskoop om spektrale data te verkry. Die data word dan vir ontleding gestuur en die volledige bevindinge word aanlyn gedeel.

Terwyl wetenskaplikes voortgaan om die grense en toepassings van KI te verken, verbeter gereedskap soos BTSbot die doeltreffendheid van astronomiese navorsing. Deur sekere take te outomatiseer, maak KI waardevolle tyd vry vir sterrekundiges om dieper in hul waarnemings te delf en die geheimenisse van die heelal te ontrafel. Solank KI daarop gefokus bly om die kosmos te verken, is die potensiaal daarvan om die mensdom te bevoordeel enorm.

