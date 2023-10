NASA se internasionale span toegeken vir Artemis I-sending

Die International Academy of Astronautics het sy gesogte 2023 Laurels for Team Achievement-toekenning toegeken aan die internasionale span wat NASA se Artemis I-sending ondersteun het. Die toekenning is op 1 Oktober tydens die Akademiedag-program in Baku, Azerbeidjan, oorhandig. Die span bestaande uit wetenskaplikes, ingenieurs, tegnici en bestuurders op die gebied van ruimtevaartkunde is erken vir hul buitengewone prestasie en prestasie.

Die Artemis I-sending, wat die eerste in 'n reeks sendings was, het ten doel gehad om langtermyn-eksplorasie by die Maan te vestig en vir toekomstige sendings na Mars voor te berei. Die toekenning gee erkenning aan die bydraes wat NASA en sy vennote van regoor die wêreld gemaak het om die Artemis I-vlugtoets te ondersteun.

Amit Kshatriya, die adjunk-assistent-administrateur vir die Maan tot Mars-program, het die toekenning namens die Artemis I-span aanvaar. Kshatriya het dankbaarheid uitgespreek vir die samewerkingspogings van NASA, internasionale vennote en industrievennote om die sukses van die missie te behaal. Hy het beklemtoon hoe belangrik dit is om baanbrekende wetenskaplike navorsing by die Maan te doen en voor te berei vir die mensdom se volgende reusesprong na die verkenning van die Rooi Planeet.

Die Artemis I-sending het die lansering van die onbemande Orion-ruimtetuig met behulp van die Space Launch System (SLS)-vuurpyl behels. Die ruimtetuig het 'n vlugtoets van 25.5 dae voltooi, wat 'n afstand van meer as 1.4 miljoen myl om die Maan en terug na die Aarde dek. Die sending was 'n belangrike mylpaal aangesien die Orion-ruimtetuig verder gevlieg het as enige ander ruimtetuig wat vir mense gebou is en ongeveer 270,000 XNUMX myl verby die Maan bereik het. Die sukses van Artemis I het die weg gebaan vir die daaropvolgende Artemis II-sending, wat ruimtevaarders sal betrek.

Die Laurels-toekenning het erkenning gegee aan die bydraes van verskeie internasionale vennote, insluitend die Europese Ruimte-agentskap (ESA), die Japanse Lugvaart-verkenningsagentskap (JAXA), die Italiaanse Ruimte-agentskap, die Israelse Ruimte-agentskap en die Duitse Lugvaartsentrum. Die Deep Space Network het 'n belangrike rol gespeel in die fasilitering van ruimtekommunikasie en navigasie vir Artemis I deur grondstasies in Australië en Spanje.

Nywerheidsvennote is ook erken vir hul bydrae, insluitend Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman en Airbus. Kshatriya het die toekenning opgedra aan die duisende geskoolde werkers en hul gesinne wat betrokke was by die ontwikkeling van die vuurpyl, ruimtetuig en ondersteunende stelsels vir Artemis I.

Die International Academy of Astronautics, 'n onafhanklike nie-regeringsorganisasie wat deur die Verenigde Nasies erken word, bied die Laurels-toekenning aan. Met lede van meer as 80 lande, bring die akademie kundiges in ruimtevaartkunde byeen om prestasies te erken, voorpuntkwessies te bespreek en leiding te gee vir die nie-militêre gebruike van ruimte en die verkenning van die sonnestelsel.

Deur die Artemis-program beoog NASA om die eerste vrou en die eerste persoon van kleur op die Maan te laat land. Die agentskap sal meer van die maanoppervlak as ooit tevore verken en innoverende tegnologieë gebruik om die raaisels van ons sonnestelsel en ons tuisplaneet tot voordeel van almal te ontrafel.

Bronne: The International Academy of Astronautics.