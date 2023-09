Herbebossingsprojek in ontboste Amasone-reservaat vernietig deur brandstigting

’n Herbebossingsprojek in die Amasone-reënwoud, wat daarop gemik is om ’n onwettig ontboste natuurreservaat in Brasilië te herstel, is deur brandstigting vernietig. Die projek, wat in 2019 deur die omgewingsnavorsingsgroep Rioterra geïnisieer is, het 270 hektaar grond met 360,000 XNUMX bome herplant. Die doel was om nie net klimaatsverandering te beveg nie, maar ook groen werk te skep in die proses. Maar net soos die verbrande grond tekens van hergroei en opname van duisende ton koolstof getoon het, is dit aan die brand gesteek.

Die brand, wat op 3 September ontstaan ​​het, is deur ondersoekers as brandstigting vasgestel. Satellietbeelde dui aan dat die brand in die teenoorgestelde rigting van die wind beweeg het, 'n algemene teken van doelbewuste brandstigting. Verskeie verdagtes is deur die polisie geïdentifiseer. Die motief agter die brandstigting sou waarskynlik die ekologiese herstelproses in die gebied belemmer.

Die herbebossingsprojek was in die Rio Preto-Jacunda-staatsnatuurreservaat geleë, 'n afgeleë ligging wat eers op 6 September toeganklik was nadat die vernietiging deur satellietbeelde ontdek is. Die projek, wat byna $1 miljoen gekos het, het meer as 100 mense in diens gehad en het ten doel gehad om 'n volhoubare bron van inkomste vir die plaaslike gemeenskap te verskaf deur spesies soos akai-palms te plant, bekend vir hul voedings- en antioksidanteienskappe.

Die vernietiging van die projek is 'n aansienlike terugslag vir pogings om ontbossing en klimaatsverandering in die Amasone te bekamp. Dit beklemtoon die voortdurende uitdagings wat omgewingsorganisasies in die gesig staar en die behoefte aan groter beskerming en monitering van kwesbare gebiede. Onwettige ontbossing is steeds 'n groot probleem in die streek, gedryf deur grondgryp vir landboudoeleindes.

Die verlies van die herbeboste gebied is nie net nadelig vir die stryd teen klimaatsverandering nie, maar ook vir die plaaslike gemeenskap wat staatgemaak het op die volhoubare inkomste wat deur die projek gegenereer is. Die voorval beklemtoon die belangrikheid daarvan om die onderliggende kwessies wat ontbossing aandryf, aan te spreek en meer omvattende maatreëls te implementeer om die Amasone-reënwoud te beskerm en te herstel.

