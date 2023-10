Nuwe insigte oor planetesimale vorming: Arrokoth se heuwels as boustene

Opsomming: 'n Onlangse studie wat in die Planetary Science Journal gepubliseer is, het twaalf heuwels op Arrokoth, 'n Kuipergordelvoorwerp, geïdentifiseer wat waardevolle insigte oor die vorming van planetesimale verskaf. Arrokoth, ook bekend as (486958) 2014 MU69, is die mees verafgeleë en primitiewe voorwerp wat nog ooit deur 'n ruimtetuig verken is. Die heuwels wat op Arrokoth gevind word, is ongeveer 5 kilometer lank en deel soortgelyke eienskappe, insluitend vorm, kleur en reflektiwiteit. Daar word geglo dat hierdie heuwels gevorm het toe ysige materiaal stadig op die voorwerp se oppervlak opgehoop het.

Volgens Alan Stern, die hoofondersoeker van die New Horizons-sending, kan die begrip van die vorming van Arrokoth se heuwels help om die modelle van planetesimale vorming te verfyn. As hierdie heuwels dien as verteenwoordigende boustene van antieke planetesimale, laat dit vrae ontstaan ​​oor die voorkeurgrootte van hierdie boustene. Die ontdekkings van Arrokoth kan voordelig wees vir die komende Lucy-ruimtetuigsending, wat daarop gemik is om Jupiter se Trojaanse asteroïdes te verken.

Arrokoth is deel van die Kuipergordel, 'n groot versameling klein ysige liggame wat as oorblyfsels van die vroeë stadiums van die Sonnestelsel dien. Soortgelyk aan die hoofasteroïdegordel, huisves die Kuipergordel ook groter voorwerpe soos Pluto en Charon. Die waarnemings van Arrokoth se unieke vorm dui daarop dat sy twee lobbe waarskynlik afsonderlik gevorm het en later saggies in 'n wolk deeltjies saamgesmelt het. Die kleurooreenkoms ondersteun verder die interpretasie dat Arrokoth 'n oervoorwerp is wat sedert die vroeë dae van die sonnestelsel bestaan.

Arrokoth se heuwels bied waardevolle insigte in die begrip van planetesimale vormingsteorieë. Die komende Lucy- en komeet-onderskeppermissies sal na soortgelyke strukture op ander ongerepte planetesimale soek, wat bydra tot ons begrip van hoe hierdie voorwerpe in verskillende streke van die antieke sonnestelsel ophoop. Soos wetenskaplikes voortgaan om die data wat deur New Horizons gestuur is, te bestudeer, word Arrokoth se betekenis as 'n sleutelvoorwerp in die ontrafeling van die geheimenisse van ons kosmiese geskiedenis groter.

Definisies:

– Kuipergordel: ’n Streek anderkant Neptunus se wentelbaan wat klein ysige liggame bevat wat oorbly van die vorming van die Sonnestelsel.

– Planetesimaal: 'n Boublok van planete, wat tipies in grootte wissel van kilometers tot honderde kilometers.

– Lucy-ruimtetuig: ’n NASA-sending wat daarop gemik is om die Trojaanse asteroïdes van Jupiter te verken.

– Trojaanse asteroïdes: Asteroïdes wat dieselfde wentelbaan as 'n planeet deel, op stabiele plekke bekend as Lagrange-punte.

– Sonnestelsel: Die versameling planete, mane, asteroïdes, komete en ander hemelliggame wat om die Son wentel.

