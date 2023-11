Taming Basilosaurus in ARK Survival Ascended: 'n Beginnersgids

By

Basilosaurus in ARK Survival Ascended (Beeld via Studio Wildcard)

Die onderwaterwêreld van ARK Survival Ascended is die tuiste van 'n diverse reeks seediere, en een van die fassinerendste onder hulle is die Basilosaurus. Hierdie passiewe en gemaklike wese toon nie net 'n unieke immuniteit nie, maar spog ook met indrukwekkende gevegsvermoëns. Vandag sal ons die proses verken om 'n Basilosaurus vir verskeie doeleindes in ARK Survival Ascended te tem en te gebruik.

Die Basilosaurus kan gevind word in die vlakker dele van die oseane rondom die eiland. Sy passiewe temperament maak dit 'n ideale opsie vir beginners wat dit wil waag om waterdiere te tem. Om die makproses te begin, sal jy kos soos Kibble en Prime Meat moet insamel. Nader die Basilosaurus en interaksie met hom om toegang tot sy voorraad te kry. Gaan voort om dit die nodige kos te voer terwyl jy in gedagte hou dat die voedingsproses 'n bloedafskeiding genereer, wat ander wesens soos die Manta en Megalodon kan lok. Dit is van kardinale belang om hierdie wesens stiptelik te hanteer om 'n suksesvolle temproses te verseker.

Sodra dit mak gemaak is, word die Basilosaurus 'n onskatbare metgesel. Sy spesie-spesifieke Immunity Buff, wat geaktiveer kan word deur dit die voorgenoemde Uitsonderlike Kibble te voer, bied beskerming teen siektes en skadelike omgewingseffekte. Boonop maak sy uitsonderlike gevegsvermoë dit 'n uitstekende keuse vir onderwatergevegte en hulpbroninsameling.

Vrae:

V: Wat is die temperament van Basilosaurus in ARK Survival Ascended?

A: Die Basilosaurus het 'n passiewe temperament, wat beteken dat dit oorlewendes en ander diere verdra selfs wanneer dit aangeval word.

V: Kan die Basilosaurus maklik getem word?

A: Ja, die Basilosaurus word beskou as een van die maklikste wesens om te tem in ARK Survival Ascended.

V: Wat is die unieke kenmerke van die Basilosaurus?

A: Die Basilosaurus beskik oor 'n spesie-spesifieke immuniteitsbuffer en indrukwekkende gevegsvermoëns.

V: Wat is die aanbevole kos om 'n Basilosaurus te tem?

A: Uitsonderlike Kibble is die beste koskeuse om 'n Basilosaurus in ARK Survival Ascended te tem.

V: Hoe kan ek die getemde Basilosaurus beskerm om ander wesens tydens die voedingsproses te lok?

A: Dit is raadsaam om enige bloedafskeiding wat tydens voeding gegenereer word, onmiddellik skoon te maak deur vinnige en ratse monterings soos die Ichthyosaurus te gebruik of deur die aangetrokke wesens uit te skakel deur die Baryonyx se AoE-stertspinvermoë te gebruik.