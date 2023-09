Arianespace om klein geostasionêre satelliet vir Intelsat op Ariane 6 bekend te stel

Arianespace het 'n kontrak met Intelsat gesluit om die IS-45-satelliet in die eerste helfte van 2026 te lanseer. Die satelliet sal op die Ariane 6 gelanseer word, spesifiek die Ariane 64-variant. Die IS-45-satelliet, wat een ton weeg, sal 'n loonvrag van 12 Ku-band-transponders dra. Dit is gebaseer op die HummingSat-platform wat ontwikkel is deur Swissto12 met ondersteuning van die Europese Ruimte-agentskap.

Hierdie kontrak is byna 40 jaar sedert Arianespace sy eerste lansering vir Intelsat gedoen het, wat die Intelsat 507-satelliet in Oktober 1983 in geostasionêre wentelbaan geplaas het. Die mark vir geostasionêre satelliete het egter sedertdien aansienlik verander. Sodra die kern van die kommersiële bekendstellingsmark was, het die vraag na hierdie satelliete die afgelope jaar afgeneem as gevolg van die opkoms van breëbandkonstellasies in 'n lae Aarde-baan.

Stéphane Israël, uitvoerende hoof van Arianespace, beklemtoon hierdie verskuiwing in vraag en sê dat daar nou minder geostasionêre satelliete bestel word, en hulle is nie so swaar soos voorheen nie. Ten spyte van hierdie afname, beskou lanseringsmaatskappye steeds die kommersiële geostasionêre wentelbaan (GEO) mark as belangrik. Tory Bruno, uitvoerende hoof van United Launch Alliance, glo hierdie mark sal stabiel bly teen ongeveer 10 bekendstellings per jaar. Tom Ochinero, VP van kommersiële verkope by SpaceX, beklemtoon ook die belangrikheid van die GEO-mark en verwerp die narratief van GEO-bekendstellings wat verdwyn.

Die bestuurders erken egter dat die primêre drywer van die bekendstellingsaanvraag nou breëbandkonstellasies is. Die ontwerp van hierdie konstellasies vereis 'n bestendige pas van lanserings, selfs nadat die stelsel voltooi is, aangesien ou satelliete vervang word. Israel merk op dat terwyl GEO steeds teenwoordig is, konstellasies nou die sterker enjin vir groei is.

