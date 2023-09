Argyle-vulkaanstudie identifiseer 'n leidraad om nuwe diamantafsettings te vind

Navorsers van Curtin Universiteit het 'n belangrike ontdekking gemaak in die studie van diamantryke gesteentes van die Argyle-vulkaan in Wes-Australië. Hulle het die ontbrekende derde bestanddeel geïdentifiseer wat nodig is vir die vorming van waardevolle pienk diamante. Hierdie bevinding kan 'n groot impak hê op die wêreldwye soektog na nuwe diamantafsettings.

Die studie, gepubliseer in Nature Communications, onthul dat benewens koolstof diep binne die Aarde en kragte van botsende tektoniese plate, die teenwoordigheid van pienk diamante op die Aarde se oppervlak kontinente vereis wat tydens kontinentale opbreek honderde miljoene van jare terug. Hierdie strek het gapings in die aardkors geskep waardeur diamantdraende magma kon styg.

Hoofnavorser Dr. Hugo Olierook verduidelik dat Argyle na raming 1.3 miljard jaar oud is, wat dit 100 miljoen jaar ouer maak as wat voorheen geglo is. Die vorming daarvan is gekoppel aan die opbreek van 'n antieke superkontinent. Die streek waar die Argyle-diamantafsetting geleë is, was die gevolg van 'n botsing tussen die Kimberley-streek en Noord-Australië, wat 'n litteken in die land geskep het wat nooit heeltemal sal genees nie.

Dr. Olierook beklemtoon dat die kombinasie van diep koolstof, kontinentale botsing en strek van die land deurslaggewend is om pienk diamante te vind. Hy glo dat deur hierdie drie bestanddele te identifiseer, dit moontlik word om nuwe diamantafsettings te ontdek, soortgelyk aan die beroemde Argyle-myn, wat eens die wêreld se grootste bron van natuurlike diamante was.

Dr. Olierook erken egter dat die soektog na nuwe pienk diamantafsettings uitdagings sal inhou. Die meeste diamantneerslae is in die middel van antieke vastelande gevind omdat blootgestelde vulkane makliker is om op te spoor. Die Argyle-vulkaan, geleë op die kruising van twee antieke vastelande, het meer as 90 persent van die wêreld se pienk diamante vervaardig.

Mede-outeur en hoofgeoloog Murray Rayner van Rio Tinto beklemtoon die belangrikheid van die Argyle-vulkaan se ouderdom en ligging om die vorming van hierdie skaars en gewaardeerde juwele te verstaan. Die studie is uitgevoer deur navorsers verbonde aan Curtin Universiteit se John de Laeter-sentrum, Timescales of Mineral Systems Group en Earth Dynamics Research Group.

Ten slotte, die ontdekking van die derde leidraad wat nodig is om nuwe diamantafsettings te identifiseer, maak nuwe moontlikhede vir diamanteksplorasie oop. Navorsers het nou 'n beter begrip van die toestande wat nodig is vir die vorming van pienk diamante en sal voortgaan om na potensiële diamantdraende vulkane in Australië en ander streke te soek.

Bron: Curtin Universiteit, Nature Communications.