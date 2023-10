Nuwe studie stel voor dat ultradigte asteroïdes superswaar elemente kan bevat

’n Onlangse studie het bevind dat sekere ultradigte asteroïdes in ons sonnestelsel moontlik bestaan ​​uit superswaar elemente wat nog nooit op Aarde waargeneem is nie. Hierdie asteroïdes het 'n digtheid veel groter as konvensionele materie wat op ons planeet voorkom, wat hul samestelling uniek en interessant maak vir wetenskaplikes.

Een voorbeeld is Asteroïde 33 Polyhymnia, geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Die digtheid van Polyhymnia is so ekstreem dat dit nie met enigiets op Aarde vergelyk kan word nie. Dit het navorsers laat glo dat dit en ander soortgelyke asteroïdes uit onontdekte soorte materie kan bestaan ​​wat nie met behulp van konvensionele fisika verklaar kan word nie.

Die studie, wat deur Johann Rafelski en sy kollegas van die Universiteit van Arizona gedoen is, het gefokus op kompakte ultradigte voorwerpe (CUDO's). Hierdie astronomiese liggame het 'n massadigtheid groter as dié van osmium, wat die digste natuurlik voorkomende element op aarde is. Die navorsers stel voor dat asteroïdes soos Polyhymnia uit elemente met atoomgetalle hoër as 118 saamgestel kan word, wat nog nooit voorheen waargeneem is nie.

Die studie, wat aanvaar is vir publikasie in die European Physical Journal Plus, dui daarop dat daar 'n "eiland van kernstabiliteit" rondom atoomgetalle 164 kan wees, waar superswaar elemente kan bestaan. Alhoewel elemente buite atoomgetal 118 tans teoreties en onstabiel is, word verwag dat die digtheid van hierdie elemente verder af in die periodieke tabel sal toeneem.

As dit bevestig word dat sekere asteroïdes in die asteroïdegordel onverkrygbare elemente bevat, kan hulle toekomstige teikens vir mynsendings word. Die moontlikheid om superswaar elemente, selfs dié wat tans onstabiel of onwaargeneem is, van binne ons eie sonnestelsel te verkry, is 'n opwindende vooruitsig.

Ten slotte beklemtoon hierdie studie die potensiële bestaan ​​van superswaar elemente in ultradigte asteroïdes, wat belangrike insigte in die samestelling van ons sonnestelsel kan verskaf en nuwe weë kan oopmaak vir toekomstige eksplorasie en hulpbronontginning.

Bron: Superswaar elemente en ultradigte materie, Springer