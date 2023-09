Die wêreldwye verspreiding en ekologie van feetjiesirkels

Die mees omvattende atlas van feetjiesirkels, 'n fassinerende verskynsel wat gekenmerk word deur patrone van kaal grond omring deur sirkelvormige plantegroei kolle, is gepubliseer. Die studie het 263 nuwe feetjiesirkelterreine in 15 lande oor drie kontinente, insluitend Madagaskar en Asië, gedokumenteer. Geen feetjiekringe is egter amptelik in Noord-Amerika gedokumenteer nie. Hierdie navorsing verskaf bewyse dat feetjiesirkels meer algemeen is as wat voorheen gedink is, wat navorsers in staat stel om die faktore te verstaan ​​wat hul verspreiding wêreldwyd beïnvloed.

Feetjiekringe het wetenskaplikes lank gefassineer, en teorieë oor die oorsake daarvan wissel van termietaktiwiteit tot radioaktiewe minerale. Voor hierdie studie is feetjiesirkels net in die droëlande van suidwes-Afrika en sentraal-Australië waargeneem. Die skrywers van die studie meld dat hierdie navorsing insigte bied in die ekologie, biogeografie en globale verspreiding van hierdie plantegroeipatrone.

Die bekendste versameling feetjiesirkels is in die Namibwoestyn in Suidwes-Afrika, waar miljoene van hierdie sirkels gevind kan word. Die sirkels verskil in grootte en bestaan ​​uit kaal kolle grond omring deur ringe gras. Volgens die studie word feetjie-sirkelagtige plantegroeipatrone tipies aangetref in omgewings wat gekenmerk word deur spesifieke grondtoestande, soos lae voedingstofvlakke en hoë sandinhoud, gekombineer met droë klimate met hoë temperature en hoë neerslagseisoenaliteit. Sekere biologiese elemente, soos termietneste, speel ook 'n rol in die teenwoordigheid van hierdie patrone.

Die navorsers het kunsmatige intelligensie-gebaseerde modelle en satellietbeelde gebruik om nuwe liggings te identifiseer met patrone wat soos feetjiesirkels lyk. Die ontdekkings het die bekende verspreiding van feetjiesirkels uitgebrei na streke insluitend die Sahel, Wes-Sahara, die Horing van Afrika, Madagaskar, Suidwes-Asië en Sentraal-Australië. Interessant genoeg is daar tot dusver geen sprokieskringe in die Amerikas of Europa gedokumenteer nie.

Bronne:

– Die Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe

- Universiteit van Alicante

Definisies:

– Feetjiesirkels: Patrone van kaal grond omring deur sirkelvormige plantegroei kolle

– Plantegroeipatrone: Patrone soos ringe, bande en kolle wat in woestyne en droë streke voorkom

– Biogeografie: Die studie van die verspreiding van spesies en ekosisteme