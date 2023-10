Om met robotte te werk kan lei tot sosiale loafing, studie bevind

'n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes aan die Tegniese Universiteit van Berlyn gedoen is, het bevind dat werk met robotte kan lei tot sosiale loafing, waar individue ontspan en hul kollegas eerder die werk laat doen. Die navorsers het ondersoek ingestel of mense sosiale loafing toon wanneer hulle saam met robotte werk.

Die wetenskaplikes het 'n gesimuleerde industriële defek-inspeksie-taak uitgevoer, waar deelnemers van beelde van stroombane voorsien is en dit vir foute moes inspekteer. Die helfte van die deelnemers is meegedeel dat die stroombane reeds deur 'n robot geïnspekteer is, terwyl die ander helfte nie hierdie inligting gegee is nie.

Met die eerste oogopslag het dit geblyk dat die teenwoordigheid van die robot geen verskil in deelnemers se gedrag en prestasie gemaak het nie. By nadere ondersoek het die navorsers egter gevind dat diegene wat geweet het van die robot se vorige inspeksie, minder defekte in latere stadiums van die taak opspoor. Dit dui op 'n verskynsel bekend as "kyk maar nie sien nie," waar individue minder geestelik betrokke raak by 'n taak wanneer hulle op tegnologie staatmaak.

Die studie se skrywers het ook gewaarsku dat hierdie verlies aan motivering en verminderde aandag aan detail veiligheidsimplikasies kan hê, veral in nywerhede waar dubbelkontrole algemeen is. Hulle het erken dat hul studie 'n paar beperkings het, insluitend die laboratoriumomgewing en die feit dat deelnemers nie direk met die robot gewerk het nie.

Verdere navorsing is nodig om die omvang van hierdie kwessie in werklike werksomgewings en die impak daarvan op werksuitkomste te verken. Om die potensiële negatiewe gevolge van die werk met robotte te verstaan, sal van kardinale belang wees aangesien tegnologie voortgaan om te vorder in mens-robot-samewerking.

Bronne:

– Cymek, DH, Onnasch, L. (2021). Sosiale loafing in mens-robot-samewerking: die geval van situasionele betrokkenheid en uitsluiting. Grense in robotika en KI.

– Beeld: Unsplash