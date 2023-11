Nuwe insigte werp lig op naskokke van historiese aardbewings

'n Onlangse studie wat in die Journal of Geophysical Research: Solid Earth gepubliseer is, onthul dat die sentrale en oostelike Verenigde State moontlik steeds naskokke ervaar van dodelike aardbewings wat gedurende die 1800's plaasgevind het. Hierdie bevinding daag die lang gekoesterde oortuiging uit dat stabiele streke soos Noord-Amerika nie noemenswaardige seismiese aktiwiteit ervaar nie.

Anders as gebiede naby plaatgrense, ervaar die stabiele kontinentale binneland van Noord-Amerika selde aardbewings. Dit het daartoe gelei dat wetenskaplikes die bron van moderne seismisiteit in hierdie streke bevraagteken. Om hierdie verskynsel te ondersoek, het navorsers gefokus op drie groot aardbewings wat in die 17de en 19de eeue plaasgevind het: een naby Quebec, Kanada in 1663, nog een langs die Missouri-Kentucky-grens in 1811-1812, en die beroemde Charleston-aardbewing in Suid-Carolina in 1886.

Deur die naaste buurmetode te gebruik en aardbewings binne 'n radius van 250 kilometer van die historiese episentrums te ontleed, kon die navorsers potensiële naskokke identifiseer. ’n Magnitude-drempel van 2.5 is gestel om akkurate opname te verseker, wat die span in staat stel om te onderskei tussen naskokke en agtergrond seismiese aktiwiteit.

Die ruimtelike verspreidingsanalise het insigte verskaf in die aard van die seismiese aktiwiteit. Verbasend genoeg is gevind dat die naskokvolgorde naby Quebec nie verband hou met moderne seismisiteit nie. Die studie dui egter daarop dat die aardbewings langs die Missouri-Kentucky-grens en in Charleston steeds naskokke kan veroorsaak, selfs eeue later.

Daar word beraam dat ongeveer 30 persent van aardbewings naby die Missouri-Kentucky-grens en 16 persent in Charleston waarskynlik naskokke van die historiese aardbewings is. Hierdie bevindinge beklemtoon die komplekse en voortdurende aard van die seismiese landskap in hierdie streke.

Hierdie studie daag die konvensionele begrip van seismiese aktiwiteit in stabiele streke uit en beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing om die langtermyn-effekte van historiese aardbewings ten volle te begryp. Om die bronne en aard van moderne seismisiteit te verstaan, is van kardinale belang vir die verbetering van gevaarbepalings en om die veiligheid van gemeenskappe in aardbewing-gevoelige gebiede te verseker.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is seismiese aktiwiteit?

A: Seismiese aktiwiteit verwys na die voorkoms van aardbewings of verwante verskynsels, soos bewing en naskokke, wat veroorsaak word deur die beweging van tektoniese plate.

V: Wat is naskokke?

A: Naskokke is klein aardbewings wat ná 'n groter aardbewing plaasvind en word veroorsaak deur die heraanpassing van spanninge in die aardkors.

V: Hoekom is dit belangrik om naskokke te bestudeer?

A: Die bestudering van naskokke bied waardevolle insigte in die gedrag van seismiese gebeurtenisse, help om die uitwerking van groot aardbewings te verstaan, en help met die assessering van die toekomstige seismiese gevaar in geaffekteerde streke.

V: Hoe verskil naskokke van voorskokke?

A: Voorskokke is kleiner aardbewings wat 'n groter aardbewing voorafgaan en is deel van dieselfde volgorde. Naskokke, aan die ander kant, vind plaas ná 'n groter aardbewing en kan vir dae, weke of selfs maande voortduur.

V: Is stabiele streke geneig tot aardbewings?

A: Oor die algemeen ervaar stabiele streke weg van plaatgrense minder aardbewings in vergelyking met tektonies aktiewe gebiede. Hierdie studie dui egter daarop dat selfs stabiele streke naskokke van historiese seismiese gebeure kan ervaar.