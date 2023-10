Vragskepe en klimaatsverandering: kan lae-swaelbrandstof die skuldige wees?

’n Nuwe rekord is in September 2023 opgestel toe die wêreldtemperatuur 1.8C warmer as normaal was. Hierdie ongekende hitte het sommige laat wonder of vragskepe, wat nou lae-swaelbrandstowwe moet gebruik, kan bydra tot klimaatsverandering. Sedert vroeg 2020 is skepe verplig om olie met nie meer as 0.5% swaelinhoud te gebruik nie, wat vlakke van swaeldioksiedgas verminder en luggehalte verbeter. Daar is egter kommer dat hierdie verandering in brandstof onbedoelde gevolge kan hê.

Die teorie wat lae-swaelbrandstowwe en stygende temperature verbind, het 'n mate van meriete, volgens wetenskaplikes, maar dit is nie die dryfkrag agter die huidige hittegolf nie. Terwyl brandende brandstof verkoelende deeltjies produseer wat wolkvorming aanmoedig en sonlig weerkaats, gee dit ook groot hoeveelhede koolstofdioksied wat die planeet verhit, vry. Klimaatwetenskaplike Olaf Morgenstern glo dat die impak van skoner seebrandstowwe op globale temperature minimaal sal wees en etlike jare sal neem om te realiseer.

Dit is belangrik om daarop te let dat fossielbrandstowwe nie die enigste bron van verkoelende deeltjies is nie. Alge produseer ook soortgelyke deeltjies wat 'n verkoelende effek op die planeet het. Boonop verloor hierdie deeltjies van hul krag namate hulle meer algemeen word. Die impak van die verwydering van sommige van hierdie deeltjies uit die atmosfeer is onseker en uitdagend om te skat, volgens Morgenstern.

Terwyl die gebruik van lae-swaelbrandstowwe voordele vir menslike gesondheid en die omgewing inhou, is dit onwaarskynlik dat die impak daarvan op globale temperature beduidend sal wees in vergelyking met ander faktore soos fossielbrandstofvrystellings en die El Niño-weerverskynsel. Morgenstern skryf die onlangse temperatuurverhoging toe aan die voortslepende opmars van aardverwarming en die invloed van El Niño. Hy beklemtoon dat die temperatuurverhoging nie lineêr was nie, maar in stappe plaasvind, wat dikwels saamval met El Niño-jare. Die koms van El Niño, waar warm water oor die Stille Oseaan beweeg en hitte na die lug vrystel, het wêreldwye gevolge.

Alhoewel vragskepe 'n rol kan speel om by te dra tot klimaatsverandering, is hulle net een stuk van die legkaart. Die algehele impak van lae-swaelbrandstowwe op globale temperature sal waarskynlik klein wees, en ander faktore, soos fossielbrandstofvrystellings en natuurlike klimaatverskynsels, het 'n groter invloed. Dit is van kardinale belang om voort te gaan om die komplekse interaksies tussen verskillende faktore na te vors en te verstaan ​​om klimaatsverandering doeltreffend aan te spreek.

