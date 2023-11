Die Arktiese Weersatelliet: Verbetering van weervoorspellings in die Arktiese gebied

’n Baanbrekersmissie is aan die gang om weervoorspelling in die Arktiese gebied te revolusioneer. Die Arctic Weather Satellite, wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) ontwikkel is, het ten doel om die gebrek aan data vir akkurate korttermynvoorspellings in hierdie streek aan te spreek. Die satelliet, wat in net 36 maande gebou is deur die New Space-benadering, is nou van OHB in Swede na Duitsland vervoer vir 'n reeks belangrike toetse.

Tradisionele satelliete in geostasionêre en polêre wentelbane verskaf waardevolle data vir weervoorspelling. Die monitering van die Arktiese gebied was egter onvoldoende weens die gebrek aan sigbaarheid van geostasionêre satelliete. Die Arctic Weather Satellite, wat as 'n prototipe vir die potensiële EPS-Sterna-konstellasie dien, beoog om dit te verander.

Die EPS-Sterna-sending beoog 'n konstellasie van ses mikrosatelliete in drie wentelvliegtuie om 'n deurlopende stroom temperatuur- en humiditeitsdata vanaf elke plek op Aarde te verskaf. Hierdie konstellasie sal kortafstand-weervoorspelling, of 'nowcasting', in die Arktiese gebied moontlik maak, asook globale weervoorspellings verbeter. Die stel van ses mikrosatelliete sou drie keer aangevul word.

Voordat die EPS-Sterna-sending 'n werklikheid word, moet die Arctic Weather Satellite-prototipe sy doeltreffendheid bewys. Die satelliet is toegerus met 'n moderne 19-kanaal kruisspoor-skanderende mikrogolfradiometer, wat ontwerp is om hoë-resolusie humiditeit en temperatuur klanke van die atmosfeer in alle weerstoestande te verskaf.

Die satelliet het deurslaggewende toetse ondergaan, insluitend die verifikasie van die skakels tussen die satelliet en die sendingbeheersentrum. Dit ondergaan nou 'n omgewingstoetsveldtog by IABG in Duitsland, waar dit blootgestel sal word aan opheffingsvibrasies, geraas en uiterste temperatuurtoestande wat in 'n wentelbaan ervaar word. Nadat hierdie toetse voltooi is, sal die satelliet na OHB in Swede terugkeer vir finale kontrole voordat dit na SpaceX se lanseerterrein in Vandenberg, Kalifornië, vervoer word.

Die verwagte lanseringsdatum vir die Arctic Weather Satellite is 1 Junie 2024, aan boord van 'n Falcon 9-vuurpyl. As dit suksesvol is, sal hierdie missie 'n belangrike mylpaal wees in die verbetering van weervoorspellingsvermoëns in die Arktiese gebied en verder.

FAQ

Wat is die doel van die Arktiese Weersatelliet?

Die Arctic Weather Satellite het ten doel om weervoorspellings in die Arktiese gebied te verbeter, wat tans nie akkurate korttermyndata het nie.

Wat is die EPS-Sterna-konstellasie?

Die EPS-Sterna-sending is 'n potensiële konstellasie van ses mikrosatelliete wat deurlopende temperatuur- en humiditeitsdata van elke plek op aarde sal verskaf, wat kortafstand-weervoorspelling moontlik maak en globale weervoorspellings sal verbeter.

Wanneer sal die Arctic Weather Satellite gelanseer word?

Die satelliet sal na verwagting op 1 Junie 2024 aan boord van 'n Falcon 9-vuurpyl gelanseer word.

Hoe sal die satelliet bydra tot weervoorspelling?

Toegerus met 'n 19-kanaal kruisspoor skandeer mikrogolf radiometer, sal die satelliet hoë resolusie humiditeit en temperatuur data in alle weerstoestande insamel, wat die akkuraatheid van weervoorspellings in die Arktiese en wêreldwyd verbeter.