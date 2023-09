Die oudste houtstruktuur wat ooit ontdek is, dui op gevorderde voorouers

Argeoloë het 'n baanbrekende ontdekking by Kalambo-waterval in Zambië gemaak en die oudste houtstruktuur wat nog gevind is, wat ten minste 476,000 XNUMX jaar terug dateer, opgegrawe. Hierdie bevinding dui daarop dat ons voorouers meer gevorderd was as wat voorheen geglo is. Die houtstruktuur, wat vermoedelik 'n platform, wandelpad of verhewe woning is, is besonder goed bewaar en toon bewyse van klipgereedskap wat gebruik is om twee groot stompe aanmekaar te voeg. 'n Versameling houtgereedskap, insluitend 'n wig en 'n graafstok, is ook op die terrein ontdek.

Hierdie ontdekking daag die idee uit dat ons voorouers nomadies was, aangesien die struktuur 'n permanente woning naby die watervalle blyk te wees. Die teenwoordigheid van 'n meerjarige bron van water dui daarop dat ons familielede die vermoë gehad het om permanente strukture te beplan en te bou. Die studie se hoofskrywer, argeoloog Larry Barham, beklemtoon dat die bevinding die transformerende vermoëns en abstrakte denke van ons voorvaders demonstreer. Hy stel voor dat hulle hul intelligensie, verbeelding en vaardighede gebruik het om iets te skep wat nog nooit voorheen bestaan ​​het nie.

Die hoë vlak van water by die Kalambo-waterval het glo die houtstruktuur deur die eeue bewaar. Luminescence-datering, 'n nuwe metode wat deur die navorsers gebruik is, het die ouderdom van die struktuur aan die lig gebring en bevestig dat dit voor die evolusie van Homo sapiens is. Vorige houtstrukture dateer ongeveer 9,000 XNUMX jaar terug, wat hierdie ontdekking van groot belang maak om die vermoëns van ons vroeë voorouers te verstaan.

Hierdie bevinding beklemtoon die kognitiewe vermoëns van ons voorouers, insluitend beplanning, visualisering en die vermoë om komplekse strukture te skep. Dit daag vorige aannames oor die vermoëns en lewenstyl van vroeë mense uit. Terwyl verdere navorsing nodig is om die doel en funksie van die struktuur ten volle te verstaan, is dit duidelik dat ons voorouers oor die vermoë beskik het vir gevorderde denke en probleemoplossing.

Bronne:

– Natuur (joernaal)