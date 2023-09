Mense het 'n halfmiljoen jaar gelede houtstrukture gebou, het studie bevind

By

Navorsers van die Universiteit van Liverpool en die Universiteit van Aberystwyth het bewyse ontdek dat mense 'n halfmiljoen jaar gelede strukture van hout gebou het. Die span het goed bewaarde hout opgegrawe by die argeologiese terrein van Kalambo-waterval in Zambië, wat minstens 476,000 XNUMX jaar terug dateer, wat die evolusie van Homo sapiens voorafgegaan het. Klipgereedskapsnymerke op die hout lewer bewys dat vroeë mense twee groot stompe gevorm en saamgevoeg het om 'n struktuur te skep, moontlik 'n platform of deel van 'n woning.

Hierdie bevinding daag die heersende siening uit dat mense uit die Steentydperk nomadies was. Die streek het 'n meerjarige bron van water en 'n oorvloed van voedsel verskaf, wat hierdie mense in staat gestel het om te vestig en strukture te bou. Die ontdekking van houtstrukture toon dat hierdie vroeë mense oor intelligensie, verbeelding en vaardighede beskik het om iets te skep wat nog nooit tevore bestaan ​​het nie.

Die navorsingspan het nuwe luminessensie-dateringstegnieke gebruik om die ouderdom van die vondste te bepaal. Deur die laaste keer te ontleed dat minerale in die omliggende sand aan sonlig blootgestel is, kon die navorsers die hout op 'n ouderdom van 'n halfmiljoen jaar plaas. Hierdie nuwe dating metode het beduidende implikasies vir die begrip van menslike evolusie en maak voorsiening vir dateer verder terug in tyd.

Die Kalambo-waterval, geleë aan die Kalambo-rivier, lê op die grens van Zambië en die Rukwa-streek van Tanzanië. Dit is bekend vir sy argeologiese betekenis en is genomineer vir insluiting op UNESCO se Wêrelderfenislys. Die onlangse bevindinge beklemtoon die belangrikheid van die terrein, en navorsers argumenteer vir die erkenning daarvan as 'n Verenigde Nasies se Wêrelderfenisgebied.

Hierdie navorsing is deel van die breër “Deep Roots of Humanity”-projek, wat deur die UK se Kuns- en Geesteswetenskaplike Navorsingsraad befonds word. Dit het ten doel om te ondersoek hoe menslike tegnologie in die Steentydperk ontwikkel het. Die projek behels samewerking met Zambië se Nasionale Erfenisbewaringskommissie, Livingstone Museum, Moto Moto Museum en die Nasionale Museum in Lusaka. Die navorsers voorsien dat verdere opwindende ontdekkings uit die versuipde sand van die Kalambo-waterval-terrein sal ontstaan.