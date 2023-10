Argeoloë ontdek "Golden Orbs" in Maya-tonnel

Argeoloë wat in die voormalige Maya-hartlande werk, het 'n ongekende ontdekking gemaak - twee "goue bolle" wat in 'n voorheen versteekte tonnel gevind is. Die bolle, gemaak van klei wat in 'n goue film toegedraai is, is in 'n sytonnel onder die Tempel van die Geveerde Slang in Mexiko gevind. Die mure van die tonnel was ook bedek met 'n goue stof, wat navorsers laat glo het dat die ruimte 'n heilige rituele doel dien. Sommige navorsers bespiegel dat die mure ontwerp is om die kosmos na te boots en die Maya 'n ruimte te bied om die naghemel te bestudeer.

Die Maya-kalender is veral sterk gekalibreer vir die wentelbaanparameters van die planete in ons sonnestelsel, veral die binneplanete. Die Maya was veral gefassineer deur die wentelbaan van Mars, soos getoon in die Dresden Codex, die oudste bekende geskrewe verslag van die Amerikas. Die kodeks vertoon die Maya wat hul kalender volg en beskryf in verhouding tot Mars se beweging oor die lug.

Die goue bolle kon 'n beduidende rol gespeel het in die Maya's se studie van die Rooi Planeet, wat hulle gehelp het in hul omvattende begrip van die naghemel. Alhoewel hul presiese doel nog onseker is, verskaf die ontdekking van hierdie bolle verdere bewyse van die Maya se gevorderde wetenskaplike kennis en hul ongeëwenaarde begrip van hemelliggame.

