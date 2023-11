Apollo 13-ruimtevaarder Thomas K. Mattingly sterf op 87 en laat 'n nalatenskap van probleemoplossing na

Thomas K. “TK” Mattingly, 'n vooraanstaande NASA-ruimtevaarder wat 'n deurslaggewende rol gespeel het in die noodlottige Apollo 13-sending, is op die ouderdom van 87 oorlede. Mattingly se merkwaardige probleemoplossingspogings van grondbeheer het gehelp om die bemanning veilig terug te bring aarde toe, ten spyte daarvan dat dit voor die lansering van die sending verwyder is weens blootstelling aan rubella.

Alhoewel Mattingly nie aan die werklike vlug kon deelneem nie, was Mattingly se kundigheid van onskatbare waarde toe 'n ontploffing die ruimtetuig op pad na die Maan verlam het. Deur sy kennis en vindingrykheid gebruik te maak, het Mattingly prosedures van Mission Control uitgedink om krag te bespaar, wat 'n suksesvolle hertoetrede tot die Aarde se atmosfeer verseker. As gevolg hiervan kon ruimtevaarders James Lovell, Jack Swigert en Fred Haise die ontstellende reis oorleef.

Mattingly se uitsonderlike bydraes het verder as die Apollo 13-sending gestrek. Hy het sy loopbaan as 'n Amerikaanse vlootvlieënier begin, en is gekies as deel van die ruimtevaarderklas van 1966. Hy het later as die bevelmodule-vlieënier op die Apollo 16-sending gedien en het twee Ruimtependeltuig-missies bevel gegee, wat 'n blywende impak op die verkenning van die ruimte gelaat het. .

Sy merkwaardige verhaal is verewig in die bekroonde 1995-film "Apollo 13", met die akteur Gary Sinise wat Mattingly vertolk. Deur sy toewyding, kundigheid en probleemoplossingsvermoëns het Mattingly 'n belangrike rol gespeel om ons begrip van ruimte te bevorder en die weg te baan vir toekomstige ruimteverkennings.

Vrae:

V: Wat was Thomas K. Mattingly se rol in die Apollo 13-sending?

A: Mattingly is aanvanklik aangewys as die bevelmodule-vlieënier vir die Apollo 13-vlug, maar was gegrond weens blootstelling aan rubella. Hy het egter 'n deurslaggewende rol van grondbeheer gespeel deur prosedures te bedink om krag te bespaar, wat 'n suksesvolle hertoetrede vir die bemanning verseker het.

V: Aan watter ander sendings het Thomas K. Mattingly deelgeneem?

A: Mattingly het as die bevelmodule-vlieënier op die Apollo 16-sending gedien en het twee Ruimtependeltuig-missies beveel.

V: Hoe is Mattingly in populêre kultuur vereer?

A: Mattingly se ongelooflike bydraes is uitgebeeld in die 1995-rolprent “Apollo 13,” met die akteur Gary Sinise wat sy karakter vertolk het.