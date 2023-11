Apollo 13 Hero TK Mattingly sterf op 87

'n Legendariese NASA-ruimtevaarder, Thomas K. "TK" Mattingly, wat 'n deurslaggewende rol in die Apollo 13-sending gespeel het, is op die ouderdom van 87 oorlede. Mattingly se probleemoplossingspogings van grondbeheer het gehelp om die veilige terugkeer van die sending se bemanning.

Mattingly, wat sy loopbaan as 'n Amerikaanse vlootvlieënier begin het, is oorspronklik aangewys as die bevelmodule-vlieënier vir die Apollo 13-vlug. Weens moontlike blootstelling aan rubella is hy egter net 72 uur voor die lansering van die sending verwyder. Min het iemand geweet dat Mattingly se vaardighede noodsaaklik sou wees in die aangesig van 'n onvoorsiene ramp.

Op pad na die maan het 'n ontploffing die ruimtetuig ernstig beskadig. Mattingly, wat gelukkig nie die siekte opgedoen het nie, het vinnig na Sendingbeheer gegaan en ywerig gewerk om prosedures te ontwikkel wat krag bewaar het. Hierdie prosedures het uiteindelik die beskadigde voertuig in staat gestel om die Aarde se atmosfeer weer suksesvol binne te gaan, wat die oorlewing van die ruimtevaarders James Lovell, Jack Swigert en Fred Haise verseker het.

Mattingly se heldhaftigheid tydens die Apollo 13-sending is later uitgebeeld in die bekroonde 1995-film, "Apollo 13", waar hy deur die akteur Gary Sinise vertolk is. Terwyl die film die intensiteit en uitdagings wat die span in die gesig gestaar het, vasgevang het, was Mattingly se werklike pogings instrumenteel in hul veilige terugkeer.

Regdeur sy loopbaan het Mattingly voortgegaan om by te dra tot ruimteverkenning. Hy het gedien as die bevelmodule-vlieënier op die Apollo 16-sending en het later die rol van ruimtetuigbevelvoerder in twee Ruimtependeltuig-missies opgeneem.

Thomas K. “TK” Mattingly se bydraes tot NASA en ruimteverkenning het 'n blywende impak gelaat. Sy probleemoplossingsvermoëns het die ware gees van vindingrykheid en vasberadenheid gedemonstreer wat ruimtevaarders definieer. Mattingly se nalatenskap sal voortgaan om toekomstige generasies van ruimteverkenners te inspireer.

Bronne:

[Phys.org](https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)

FAQ

Wie was Thomas K. “TK” Mattingly?

Thomas K. "TK" Mattingly was 'n bekende NASA-ruimtevaarder wat 'n beduidende rol in die Apollo 13-sending gespeel het en deur sy loopbaan belangrike bydraes tot ruimteverkenning gemaak het.

Wat was Mattingly se rol in die Apollo 13-sending?

Mattingly is oorspronklik aangewys as die bevelmodule-vlieënier vir die Apollo 13-sending, maar was gegrond weens potensiële blootstelling aan rubella. Sy probleemoplossingspogings van grondbeheer was egter deurslaggewend om die veilige terugkeer van die sending se bemanning te verseker.

Hoe het Mattingly bygedra tot die veilige terugkeer van die Apollo 13-bemanning?

Nadat die ruimtetuig ernstig deur 'n ontploffing beskadig is, het Mattingly prosedures ontwikkel om krag van grondbeheer te bespaar. Hierdie prosedures was instrumenteel om die beskadigde voertuig in staat te stel om weer die Aarde se atmosfeer binne te gaan, wat die oorlewing van die ruimtevaarders verseker het.

Aan watter ander sendings het Mattingly deelgeneem?

Afgesien van die Apollo 13-sending, het Mattingly as die bevelmodule-vlieënier op die Apollo 16-sending gedien en het later die rol van ruimtetuigbevelvoerder in twee Ruimtependeltuigsendings aangeneem.

Watter impak het Mattingly op ruimteverkenning gehad?

Mattingly se bydraes tot NASA en ruimteverkenning het die gees van vindingrykheid en vasberadenheid gedemonstreer wat ruimtevaarders definieer. Sy probleemoplossingsvermoëns en toewyding bly toekomstige generasies van ruimteverkenners inspireer.