Nuut ontdekte asteroïde om die aarde naby verby te gaan

In onlangse jare is dit algemeen aanvaar dat 'n asteroïde-impak die mees waarskynlike oorsaak van die uitsterwing van dinosourusse was. Die Alvarez-hipotese, die algemene teorie wat hierdie uitwissingsgebeurtenis verduidelik, dui daarop dat 'n asteroïde ongeveer 65 miljoen jaar gelede met die aarde gebots het, wat gelei het tot die uitwissing van talle dinosourusspesies. Ondersteunende bewyse vir hierdie teorie sluit in die ontdekking van die impakkrater, bekend as die Chicxulub-krater, geleë onder Mexiko se Yucatan-skiereiland. Volgens die hipotese sou die asteroïde se impak massiewe vloedgolwe veroorsaak het en ’n 140 km breë krater geskep het. Puin sou in die ruimte uitgestoot gewees het, wat die Aarde in 'n kernwinteragtige scenario bedek het, wat uiteindelik gelei het tot die ondergang van die dinosourusse.

In 'n onlangse ontwikkeling het NASA se Verdedigingskoördineringskantoor (PDCO), verantwoordelik vir die monitering van Naby-Aarde-voorwerpe (NEO's), lig gewerp op 'n asteroïde wat na verwagting vandag naby die Aarde sal verbygaan. Hierdie rots, aangewys as Asteroid 2023 UH deur NASA se Centre for Near-Earth Object Studies (CNEOS), sal na verwagting op 2.5 Oktober so naby as 20 miljoen kilometer aan ons planeet kom. per uur, net skaam vir die spoed van 'n interkontinentale ballistiese missiel (ICBM).

Asteroïde 2023 UH, wat tot die Apollo-groep van Naby-Aarde Asteroïdes behoort, is deel van 'n klas ruimtegesteentes wat met die Aarde se wentelbaan sny en semi-hoofasse groter as die Aarde s'n het. Hierdie asteroïdes is vernoem na die kolossale 1862 Apollo-asteroïde, wat die eerste keer deur die Duitse sterrekundige Karl Reinmuth in die 1930's ontdek is.

NASA het ook inligting verskaf oor die grootte van Asteroïde 2023 UH, wat verklaar dat dit nie as 'n 'Potensieel Gevaarlike Asteroïde' geklassifiseer kan word nie weens sy relatief klein grootte. Met 'n breedte van tussen 52 en 118 voet, is hierdie asteroïde in grootte vergelykbaar met 'n vliegtuig.

Boonop sal nog twee asteroïdes, Asteroid 2023 TK15 en Asteroid 2020 UR, ook na verwagting vandag by die Aarde verbygaan en aansluit by Asteroid 2023 UH in sy nabye nadering.

