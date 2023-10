Die impak van antropogeniese aërosols op neerslagpatrone in Suid-Asië

In onlangse jare was daar toenemende kommer oor die impak van aërosols op die aarde se klimaat. Aërosols is fyn deeltjies wat in die lug gesuspendeer word, wat dikwels vrygestel word as gevolg van menslike aktiwiteite soos landbou, besoedeling en die gebruik van sekere produkte. Hulle kan 'n beduidende invloed op ons planeet hê, wat die manier waarop sonstraling verstrooi en geabsorbeer word, beïnvloed, asook wolkvorming en temperatuurgradiënte verander.

Een spesifieke area van kommer is Suid-Asië, waar aërosolkonsentrasies wêreldwyd van die hoogste is. 'n Nuwe studie gepubliseer in Geophysical Research Letters het bevind dat hierdie aërosols 'n wesenlike impak op neerslagpatrone in die streek het, veral gedurende die moesson- en post-monsonperiodes. Die navorsing, uitgevoer deur Dr Jitendra Singh en kollegas van die Instituut vir Atmosferiese en Klimaatwetenskap in Zürich, het modelleringstegnieke gebruik om te voorspel hoe aërosols neerslag in die toekoms sal beïnvloed.

Die studie het bevind dat aërosols 'n strydende uitdrogingseffek het, wat neerslag met ongeveer 30-50% onderdruk. Dit is veral kommerwekkend omdat betroubare reënval deurslaggewend is vir die streek se ekonomie, sowel as voedsel- en waterhulpbronsekuriteit. Die navorsers voorspel dat neerslagpatrone vir tot 50 jaar gedurende die moessonseisoen en 10 jaar gedurende die post-monsonseisoen onderdruk kan word.

Die impak op moessons is as gevolg van die hoë aërosolkonsentrasies in die noordelike halfrond, wat die Intertropiese Konvergensiesone suidwaarts stoot en die klimaatpatroon verswak. Die tipe en verspreiding van aërosols speel ook 'n beduidende rol in neerslagveranderinge. In die voor-moesson- en post-moesonperiodes oorheers die verbranding van biomassa en fossiele aërosolvrystelling, terwyl die moessonseisoen gekenmerk word deur antropogeniese bronne, minerale stof en seesproei.

Die navorsingspan se modellering het ook aan die lig gebring dat kweekhuisgasse 'n verrekenende effek op aërosols het, wat moesonneerslag vertraag. Die algehele afname in aërosol-oorvloed sedert 2020 dui egter daarop dat lugbesoedelingsbeleide in Noord-Amerika, Europa en Oos-Asië 'n positiewe impak kan hê.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie bevindings gebaseer is op 'n spesifieke emissiescenario en kan verander namate pogings om koolstofvrystellings te verminder voortduur. Nietemin beklemtoon die studie die behoefte aan strenger beleide om aërosolbesoedeling in Suid-Asië aan te pak en beklemtoon die potensiële gevolge van veranderende neerslagpatrone op die streek se natuurlike omgewing en menslike bevolking.

Bron: Singh et al. (2023) "Gemodelleerde ruimtelike patroon van neerslag verander gedurende die moesson en die pre- en post-monsonperiodes." Geofisiese Navorsingsbriewe.