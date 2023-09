Die kommerwekkende afname van see-ys in Antarktika wek kommer oor aardverwarming

Satellietdata het onthul dat die see-ysvlakke rondom Antarktika gedurende die winterseisoen 'n ongekende laagtepunt bereik het, wat 'n kommerwekkende neiging aandui vir 'n streek wat voorheen as veerkragtig beskou is teen die gevolge van aardverwarming. Hierdie ontwikkeling het wetenskaplikes ontstel, wat beweer dat 'n kombinasie van faktore soos rekord-warm oseane, veranderinge in seestrome en winde, en die El Niño-verskynsel waarskynlik tot die afname bydra.

Antarktika se uitgestrekte ysbedekking speel 'n deurslaggewende rol in die regulering van die aarde se temperatuur deur die son se energie te reflekteer en die omliggende water af te koel. As Antarktika egter aanhou om sy ys te verloor, kan dit oorgaan van die aarde se verkoelingstelsel na 'n hittebron. Die huidige see-ysbedekking op die oppervlak van die Antarktiese Oseaan meet minder as 17 miljoen vierkante kilometer, wat 1.5 miljoen vierkante kilometer onder die tipiese September-gemiddelde is en aansienlik laer as vorige rekordlaagtepunte vir winterysbedekking. Die area van vermiste ys beloop ongeveer vyf keer die grootte van die Britse Eilande en kan verreikende gevolge vir ons planeet se klimaat hê.

Wetenskaplikes is bekommerd oor die impak van hierdie afname in see-ys op Antarktika en globale klimaat. Dr. Walter Meier, wat see-ys by die Nasionale Sneeu- en Ysdatasentrum monitor, het nie 'n optimistiese vooruitsig vir beduidende herstel in see-ys nie. Alhoewel die begrip van die presiese redes agter vanjaar se verminderde see-ys 'n legkaart bly, word lae see-ysvlakke beskou as 'n deurslaggewende aanwyser in 'n jaar wat gekenmerk word deur talle rekords van hoë globale en oseaantemperature. Kenners voer aan dat die kwesbaarheid van Antarktika al hoe duideliker word.

Benewens die bestudering van die impak op Antarktika en globale klimaat, doen wetenskaplikes ook navorsing en waarneming om die redes agter die verdwynende winterys beter te verstaan. Die buitengewoon warm oseane, veranderinge in seestrome en die winde wat Antarktiese temperature beïnvloed, word geglo dat dit beduidende bydraende faktore is. Die ontwikkelende El Niño-weerpatroon in die Stille Oseaan kan ook 'n rol speel in die vermindering van see-ys, hoewel dit tans relatief swak is.

Die agteruitgang van see-ys in Antarktika hou aansienlike risiko's nie net vir die streek in nie, maar ook vir kusgemeenskappe wêreldwyd. Stygende seevlakke as gevolg van landysverlies kan lei tot skadelike stormvloede wat miljoene mense bedreig. Die veranderinge wat in Antarktika se ysplate plaasvind, stem ooreen met die voorspelde ergste scenario's, wat die dringende behoefte beklemtoon om aardverwarming en die impak daarvan op ons planeet se delikate ekosisteme aan te spreek.

Bronne:

– Nasionale Sneeu- en Ysdatasentrum

– BBC Nuus