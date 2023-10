Nuwe studie toon 'n aansienlike vermindering in Antarktika se ysrakke

'n Onlangse studie wat deur ESA se Earth Observation Science for Society-program gefinansier is, het aan die lig gebring dat 40% van Antarktika se ysrakke 'n aansienlike afname in volume oor die afgelope 25 jaar ervaar het. Hierdie kommerwekkende ontdekking beklemtoon die toenemende impak van klimaatsverandering op die mees suidelike vasteland.

Ysrakke speel 'n deurslaggewende rol in die stabilisering van Antarktika se gletsers deur as versperrings op te tree, wat die vloei van ys in die see vertraag. Soos hierdie ysrakke egter krimp, neem die tempo van ysverlies vanaf die yslaag toe, wat 'n groot bedreiging vir globale seevlakke inhou.

Die navorsingspan, gelei deur wetenskaplikes van die Universiteit van Leeds, het 100,000 162 satellietradarbeelde ontleed om tot hul gevolgtrekkings te kom. Hulle het gevind dat uit die 71 ysrakke rondom Antarktika, 67 aansienlik in volume verminder het. Gesamentlik het hierdie krimpende ysrakke ongeveer XNUMX triljoen ton smeltwater in die see vrygestel.

Die studie het aan die lig gebring dat die westelike helfte van Antarktika, wat aan warm water blootgestel is, vinnige erosie van sy ysrakke ervaar het. Daarteenoor het die oostelike helfte, beskerm deur 'n band koue water langs die kus, minder ysverlies ervaar.

Van die ysrakke wat die grootste ysverliese gedurende die studietydperk gehad het, was die Getz-ysplate, wat 1.9 triljoen ton ys verloor het, en die Pine Island Ice Shelf, wat 1.3 triljoen ton ys verloor het. Aan die ander kant het die Amery-ysbank 1.2 triljoen ton ys gekry as gevolg van sy ligging in kouer waters.

Die navorsers was verbaas om te vind dat byna die helfte van die ysrakke geen teken van herstel getoon het nie, in teenstelling met hul verwagtinge van korttermynkrimping gevolg deur stadige hergroei. Dr. Benjamin Davison, 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit van Leeds, het kommentaar gelewer op die bevindinge en gesê: "Baie van die ysrakke het baie agteruitgegaan, met 48 wat meer as 30% van hul aanvanklike massa oor net 25 jaar verloor het. Dit is 'n verdere bewys dat Antarktika besig is om te verander as gevolg van klimaatsverhitting.”

In die monitering van die poolgebied het satelliete toegerus met radarinstrumente, soos Europa se Copernicus Sentinel-1-sending en ESA se CryoSat, 'n belangrike rol gespeel in die verskaffing van data vir hierdie studie. Hierdie satelliete het wetenskaplikes in staat gestel om veranderinge in yshoogte te meet en werklike ysvolumeveranderinge te bereken.

Die resultate van hierdie studie beklemtoon die dringende behoefte aan globale optrede om die impak van klimaatsverandering aan te spreek. Soos Antarktika se ysrakke aanhou verminder, kan die gevolge vir globale seevlakke en seesirkulasiepatrone katastrofies wees.

